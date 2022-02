El PP reclama una autoridad independiente en la Comunitat Valenciana para distribuir los fondos europeos

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y diputado autonómico por la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, ha exigido a Ximo Puig que “cree una autoridad independiente para la distribución de los fondos europeos en la Comunitat Valenciana como en el resto de Europa”.

Barrachina ha criticado que “los fondos europeos estatales se distribuyan en el despacho de Sánchez es un error y que Puig quiera repartir los fondos que corresponden a la Comunitat Valenciana desde su despacho o desde los de los consellers es otro error”.

En este sentido, el portavoz adjunto del GPP ha lamentado que “la distribución de Sánchez es injusta con la Comunitat Valenciana. El gobierno ha repartido beneficiando a 9 autonomías gobernadas por el PSOE y se ha dejado a una, a la décima Comunidad socialista que es la valenciana”.

“Una vez más, la Comunitat Valenciana no ha tenido suerte con Sánchez. En los fondos europeos no tenemos fortuna como no lo tenemos en otros asuntos en los que también estamos a la cola como la financiación, la llegada del agua y las inversiones en cercanías. Con Sánchez no tenemos fortuna en nada”, ha asegurado Barrachina.

El diputado popular ha afirmado que “en materia de fondos europeos no nos fiamos de Ximo Puig porque en los últimos repartos de fondos agrícolas en la provincia de Castellón, 3 ayudas se las llevaron las empresas de su imputado hermano, para la televisión y el grupo de comunicación que dirige”.

Por último, Barranchina ha asegurado que “queremos que estos fondos que vienen con motivo de la crisis del COVID se beneficien aquellos que de verdad han sido perjudicados por la pandemia, los emprendedores, nuestros jóvenes que no han alcanzado el empleo. Queremos que sean ellos y no aquellos a los que el dedo de Puig y sus consellers determinen. Queremos transparencia”.