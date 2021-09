El PP reclama más vigilancia policial ante el aumento de altercados

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, reclama más vigilancia policial en las calles ante el repunte de actos violentos, desde el pasado mes de agosto, que se han saldado con la detención de varios grupos de jóvenes en la ciudad de Castellón. “Ayer mismo trasladamos al equipo de gobierno de Amparo Marco, en las comisiones de los lunes, la necesidad de redoblar esfuerzos en materia de seguridad en las calles. Solicitamos más vigilancia policial a pie de calle dado el aumento de altercados y problemas de convivencia ciudadana que se están produciendo en la capital”, señala.

Carrasco reclama una mayor presencia de agentes de la Policía Local en las calles de todos los distritos de la ciudad, “porque así lo demandan las asociaciones vecinales y porque la seguridad de los vecinos debe ser una cuestión de máxima prioridad en la agenda de cualquier gobierno”, explica. “La Policía Local realiza una magnífica labor, pero en la actualidad el número de agentes resulta insuficiente para patrullar todo el término municipal de Castellón de la Plana”, añade.

Carrasco recuerda los últimos altercados que se vienen produciendo en la vía pública: “Se saldan con detenciones de grupos de jóvenes e incluso de menores de edad por desórdenes públicos. Han sido cuatro menores detenidos por apuñalar a otros dos el sábado en las inmediaciones del Ciutat de Castelló y que acabaron ingresados en el hospital, a los que se suman otros cinco detenidos el pasado 30 de agosto por los disturbios producidos por un grupo de jóvenes que pretendían acceder, sin entrada, al concierto de Morad, una de las actuaciones del Som Festival que se desarrolló en el Grao y que tuvo que suspenderse dada la gravedad de los hechos. En ese momento, desde el Partido Popular ya reclamamos más presencia policial para evitar hechos tan lamentables como éste en el que un policía resultó herido, además de los cuantiosos daños materiales ocasionados en los vehículos y fachadas de las inmediaciones del Puerto”.

También es reciente el incidente ocurrido el pasado sábado, 4 de septiembre, en la plaza Isabel la Católica. Una persona se dirigió con una pistola en la mano, que resultó ser de juguete, hacia los organizadores de un acto que se estaba celebrando en dicha plaza harto de las molestias por ruidos. “Un altercado más en la misma plaza donde grupos antisistema y radicales campan a sus anchas gozando de total impunidad por parte del gobierno de Amparo Marco que sigue autorizando actividades de dichos grupos que no respetan la convivencia vecinal; que acaban con entre 30 y 40 llamadas de vecinos a la Policía Local, cada fin de semana que se celebran actos para restablecer el orden en la plaza. Unos actos que ni siquiera cumplen con las normas sanitarias que la Sanidad impone por la pandemia, tal y como hemos podido comprobar, y no dejamos de advertir para que la alcaldesa actúe y no siga mirando hacia otro lado, dejando a los vecinos abandonados a su suerte, como sigue haciendo”, recuerda.