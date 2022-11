El PP reclama la financiación para el centro de día de Torreblanca

La portavoz del Partido Popular en Torreblanca, Tania Agut, ha reivindicado al Consell la financiación en 2023 del centro de día previsto junto a otros 35 proyectos en el Pla Convivint -solo para la provincia de Castellón- que "el Consell ha decidido no financiar en una muestra de discriminación absolutamente intolerable".

Lo ha exigido la presidenta local del PP y portavoz en el ayuntamiento a través de una enmienda que ha elevado al PPCV para que se registre como aportación al borrador de presupuestos de la Generalitat Valenciana. Una iniciativa que se registrará con el "deseo de que tengan en cuenta esta demanda porque Torreblanca es un pueblo pequeño con unos recursos limitados que no merece recibir este trato discriminatorio por parte del Consell".

La propuesta de Agut pretende "aliviar a mis vecinos de una carga económica que supondrá asumir la construcción de esta instalación de nuestros bolsillos". Una decisión que ha tomado la alcaldesa de forma unilateral y que abandona cualquier exigencia sobre el Consell. Agut defiende lo contrario, "se trata de defender los derechos de nuestra localidad y exigir a quien tiene competencias, que es el Consell, que asuma sus responsabilidades y ejecute esta obra".

Porque no hacerlo, explica la portavoz del PP en Torreblanca, "demuestra que en lugar de luchar por los intereses de nuestros vecinos estamos defendiendo los intereses de unas siglas". Y esto es precisamente "lo que está haciendo la alcaldesa socialista de Torreblanca, Josefa Tena, que no se ha inmutado ante la propuesta de presupuestos del Consell que reconoce que en 2023 no hay previsto ni un solo euro para nuestro centro de día".

Para Tania Agut, "es necesario levantar la voz y exigir a la Generalitat Valenciana que financie este proyecto tan demandado para nuestra localidad. Y lo que hace precisamente la alcaldesa es lo contrario. Maquillar la inacción del PSOE y cargar a los vecinos con un coste económico importante que condicionará las cuentas para el próximo ejercicio".

Para la portavoz del PP en Torreblanca, "es urgente luchar por los derechos de nuestro pueblo y aquí nos van a encontrar. Porque todos estamos de acuerdo en la urgencia de construir este servicio pero es necesario que asuma las cargas económicas el competente en esta materia. Exigirlo es una obligación y un deber. Y nosotros vamos a hacerlo porque se trata de defender a Torreblanca. Ese es el único objetivo".