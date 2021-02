El PP reclama bajar los impuestos tras no ejecutar el ayuntamiento 35 millones de euros del presupuesto

El concejal del PP en el ayuntamiento de Castellón de la Plana, Juan Carlos Redondo, ha hecho balance de la ejecución del presupuesto del ayuntamiento de la capital en 2020. lamenta que se ha quedado sin ejecutar un 20%, lo que suponen 35 millones de euros con los que se podrían haber bajado impuestos que el Gobierno municipal rechazó, como proponía el Partido Popular.

También explica que a 20 partidas inversoras no se les ha destindo un céntimo de euro, lo que supone que 25 millones de euros en inversiones no se han ejecutado. También que el presupuesto para viviendas solo se ha cumplido en un 1.6% y pide la dimisión de la concejala responsable, María Jesús Garrido. También señala que en limpieza especial, importante para hacer frente a la pandemia, ha quedado pendiente un 34%.

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo, ha explicado en rueda de prensa, los datos oficiales de ejecución presupuestaria acumulada final del año 2020 y que cataloga de inacción del gobierno municipal de Amparo Marco. “Marco ha recaudado 35 millones de euros a los castellonenses que no ha gastado en forma de mejores servicios para la ciudadanía y que todo apunta que irán a parar a los bancos, y todo debido a la mala gestión del tripartito, un equipo de gobierno que ni sabe ni quiere gestionar, que denota una falta total de esfuerzo en la peor crisis sanitaria, económica y social de la historia reciente de Castellón”, señala.

Para Redondo, los 35 millones de euros sobrantes de un presupuesto de 180 millones de euros presupuestados en 2020 suponen un margen más que suficiente para que se hubieran bajado los impuestos a los castellonenses en plena pandemia, tal y como han reclamado los Populares en todos los foros posibles. “Nosotros proponíamos una bajada de impuestos, que en total sumaba 7 millones de euros y resulta que les han sobrado 35 millones de euros con los que se habrían podido conceder 10.000 euros a 3.500 negocios de los sectores más afectados por pandemia o se hubieran podido repartir 50 millones de mascarillas FPP2 a los vecinos o hacer 11 millones de test de antígenos”, explica.

Cabe destacar que sólo en el capítulo de inversiones se han quedado en el tintero 25 millones de euros, con al menos hasta 20 partidas donde no se ha gastado nada, "la única partida que se ha gastado es la de publicidad, un 109%", según Redondo, lo que demuestra que “estamos ante un equipo de gobierno de autobombo y propaganda que no llega a materializar lo que promete. Hoy se demuestra que los presupuestos de 2020 -que se aprobaron en agosto y han estado vigentes cuatro meses-, eran ficticios, irreales, estamos ante un Ayuntamiento confinado en plena pandemia que da poca o ninguna respuesta a los castellonenses cuando más lo necesitan”.

Con respecto a las "20 partidas de las que no se ha gastado ni un solo euro", Redondo aclara que suponen 17,5 millones de euros, que no han ido a parar a los castellonenses, “sin embargo todas ellas han sido publicitadas en los medios con el correspondiente autobombo, algunas incluso son de 2017, como cuando anunciaron el Anillo Verde de la ciudad, que sigue sin estar, o las Rutas del Agua y otro ejemplo lo encontramos en la partida destinada a los Presupuestos Participativos que en 2020 presupuestaron con 760.000 euros sabiendo que no iban a sacar la convocatoria como así ha sido, el gasto al final del año ha sido cero, ni un euro dentro del ejercicio correspondiente, estando pendientes todos los proyectos finalistas de 2019”.

Vivienda, Pla Edificant y Limpieza

De la concejalía de Vivienda y todo lo que tiene que ver con vivienda social, “la ejecución se ha quedado en un 1,6%, tan solo se han gastado 40.000 euros de 2,6 millones presupuestados, motivo que nos lleva a pedir una vez más la dimisión de la concejala de esta área. No es admisible que alguien que cobra 5.200 euros al mes, que le ha costado al consistorio cerca de 100.000 euros desde que tomó posesión tenga un porcentaje tan ridículo de ejecución”, señala Redondo,

Igual de llamativo es el escaso gasto en la partida del Pla Edificant y todo lo relativo a los colegios, el edil popular explica que “precisamente éste, uno de los buques insignia de este gobierno vemos como ha quedado, una vez más, en papel mojado, tan solo una mínima ejecución del 23%, ya que se han quedado sin ejecutar 1,4 millones de euros”. Y lo mismo con la partida de limpiezas especiales, aquellas que en estos momentos de pandemia hacen más falta que nunca, “se ha quedado un 34% sin ejecutar y partidas concretas como la limpieza de solares ni se ha estrenado en el 2020, se han quedado intactos los 100.000 euros prometidos, a pesar de las reiteradas quejas de vecinos por la proliferación de ratas en todos los barrios”, apunta.

“Desde el Grupo Municipal Popular seguimos tendiendo la mano al equipo de gobierno para que elaboren un presupuesto realista COVID y de emergencia social para este año 2021, unos presupuestos de consenso que tengan en cuenta los intereses de todos los castellonenses y no dejen fuera a ninguno de los grupos políticos de este Ayuntamiento”, concluye Juan Carlos Redondo.