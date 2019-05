Radicales pintan la fachada de la casa de Begoña Carrasco (PP) con insultos

La candidata del Partido Popular a la alcaldía de Castellón de la Plana ha sido objeto la pasada noche del quinto ataque vandálico en los últimos meses.

Radicales han efectuado una pintada en la fachada de su domicilio familiar en el Grao de Castellón con un lazo amarillo, el símbolo del independentismo catalán que reclama la libertad de los políticos en situación de prisión preventiva y que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo.

También han escrito en esta misma fachada "puta facha", un mensaje dirigido a la dirigente popular y que se ha producido estando su familia en el interior mientras dormían, incluida su hija menor de edad.

Begoña Carrasco ha querido condenar estos hechos y a través de sus redes sociales ha expresado: "Os lo dije y os lo vuelvo a decir: NO ME VOY A ACOBARDAR. ¿De verdad creeis que alguna persona, piense lo que piense, se merece esto en la puerta de su casa? ¿Cómo se lo explico a mi hija cuando la lleve al colegio? Podéis seguir insultando y amenzanado, me vais a tener enfrente"

La candidata de los populares en Castellón de la Plana ha presentado ya ante la Policía Nacional por hechos similares, que hasta el momento se habían producido en vallas publicitarias donde figura su candidatura.

Desde las filas del Partido Popular a nivel nacional se ha querido también condenar estos hechos y mostrar su apoyo a Carrasco con un mensaje en las redes sociales: "Mandamos todo nuestro apoyo y cariño a Begoña Carrasco y a los compañeros del Partido Popular de Castellón y de la Comunidad Valenciana por los ataques que sufren por defender la libertad y la democracia. No nos van a callar".