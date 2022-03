El PP quiere explicaciones por la Magdalena "con más fallos y desorganización"

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón ha hecho balance de la gestión de las fiestas de la Magdalena, calificadas por su portavoz, Begoña Carrasco, de caos en cuanto a organización y falta previsión en la gestión municipal. “Estas fiestas han sobrepasado claramente a la alcaldesa y al concejal del área, nuestro suspenso para el gobierno municipal que después de dos años no tenía plan A de Amparo, ni Plan B de Braina, solo plan C de caos. Han sido las fiestas más desorganizadas que se recuerdan, les ha faltado trabajo, ambición y empatía con los festeros y por ello hemos pedido hoy mismo un Pleno extraordinario exigiendo explicaciones y responsabilidades”, ha explicado.

En la rueda de prensa y acompañada de la concejala del PP, María España, la portavoz Popular ha anunciado “vamos a pedir en primer lugar la comparecencia de la alcaldesa para que dé explicaciones como máxima responsable, en segundo lugar, solicitamos la restitución de la Junta de Fiestas, porque desde que la eliminaron de un plumazo, la desorganización ha sido evidente. Las fiestas deben organizarlas los festeros, dejando fuera cualquier injerencia política, los festeros son quienes entienden y la Junta el órgano competente que hay que recuperar, donde sus miembros son elegidos democráticamente en Asamblea”.

Y en tercer lugar el PP también solicitará la restitución de la figura del Jefe de Protocolo del Ayuntamiento que el equipo de gobierno decidió eliminar despidiendo a un profesional para amortizar su plaza, “quedando patente que la ciudad necesita de esta figura para evitar los fallos y la desorganización que se ha dado en los actos oficiales”, apunta Carrasco.

“Si hemos tenido Magdalena es gracias al ‘món de festa’ un sobresaliente para ellos que, de manera altruista y con muchas limitaciones, lo ha hecho posible después de dos años. La aportación del equipo de gobierno, a través del Patronato de Fiestas, ha sido mínima y en la mayoría de los casos desastrosa. Hemos pasado de unas Fiestas de Interés Turístico Internacional a fiestas de desinterés municipal”, insiste.

Para Carrasco la politización de las fiestas, por parte del equipo de gobierno, “nos ha hecho vivir situaciones bochornosas evitables que nada tenían que ver con la lluvia. Ésta no puede ser la excusa, la ha habido en otras ediciones y no se ha visto la desorganización y la falta de previsión de la que mucha gente se ha quejado este año”.

Por su parte, la concejala Popular María España ha enumerado múltiples fallos de organización en la gestión municipal desde el primer sábado al último domingo. “Antes de empezar todo el mundo se quejó de la falta de pulseras; no hubo reparto de llibrets por las Reinas y también se agotaron en cuestión de horas. Las cintas de la Magdalena eran de un material claramente de peor calidad que en otras ediciones, con las letras impresas de menor tamaño, cortadas al revés y, por si fuera poco, importadas desde China, sin que llegaran a tiempo, ¿no había empresas locales que pudieran facilitarlas?”, se pregunta.

El Gobierno municipal se empeño en no licitar los mesones, pero luego sí autorizó los conciertos. “Todo a salto de mata y con improvisación. Ni el Mesón del Vino, ni el de la Tapa y la Cerveza, ni el Gastronómico para promocionar los productos del Mercado Central, ni la Feria Alternativa. Si no llega a ser porque los comisiones de sector y los entes festeros dan un paso al frente y organizan la fiesta, Castellón no hubiera tenido Magdalena”, insiste España.

Para la concejala del PP “no era precaución, sino que era falta de previsión y falta de trabajo. Porque a pesar de todas las dificultades, el món de la festa sí ha celebrado las fiestas. La ventanilla única no funcionó, tal y como nos lo trasladaron”. "Tampoco entendieron las Gaiatas por qué se les exigía hacer un estudio con perspectiva de género, ni se les dio facilidades para el montaje de carpas (anclajes al suelo o las vallas). Por no hablar de que arrancaron las fiestas sin las ayudas correspondientes. El acto de la Encesa ni siquiera se trasladó a otro momento, nadie se preocupó en darles la importancia que se merece el símbolo por excelencia de nuestras fiestas fundacionales, para garantizar un entorno e iluminación adecuadas”, lamenta.

Con respecto al primer sábado, María España recuerda la falta de organización y descontrol en la salida de la comitiva en la plaza Mayor; se enciende la Mascletà sin la Reina y se interrumpe para volver a empezar. “La alcaldesa robó protagonismo a la Reina pretendiendo participar en el encendido de la primera Mascletà con trifulca incluida con el concejal, además del bochornoso espectáculo del paraguas que podría haber supuesto un problema para la seguridad”, apunta.

Respecto al Pregó “fue precipitada su suspensión. Se celebran actos con lluvia, se suspenden cuando no llueve, caso del desfile de Gaiatas, donde además hubo coches cuzándose por el recorrido. Y, además, se prohíben dando orden a la Policía los desfiles voluntarios de entes vinculados. La lectura del Pregó se hizo sin apenas comunicación ni convocatoria formal".

Y si hablamos de la Romería “no se le dio la importancia que creemos debe tener siendo un BIC. Con falta de coordinación en la salida y el tramo hasta el Primer Molí, las Reinas fueron olvidadas en el interior del templo, y hubo que ir a buscarlas precipitadamente. Y, además era ilógico que se prohibiera la venta de alcohol cuando en Sant Roc las autoridades sí podían beber”.

La misma falta de organización en La Tornà, “la Colla de Dolçainers se tuvo que hacer cargo de las tracas a falta de pirotécnico de la Comisión. Hubo falta de respeto con el Clero, en concreto con el Sr. Obispo, en el encuentro de la Tornà con la Procesión de Penitentes. Y la comitiva oficial desde el Forn del Pla no sabía por dónde tenía que desfilar”, señala.

“En la Ofrenda hubo falta de coordinación y de protocolo. La alcaldesa entregó el ramo la última, obligando a las reinas a hacerlo por delante de ella y las postales que se repartieron fueron las de 2020 a pesar de que se había dicho que no se entregaran. Y hasta en el Vitol se acusó a las comisiones de cada sector de colapsar la plaza Mayor”, concluye María España.