Quejas porque "los destinos turísticos se están llenado de roulottes"

Cada vez vemos más caravanas a lo largo del año, ya sea temporada alta o baja, con turistas llegados principalmente del norte de Europa que buscan pasar los meses más fríos en zonas templadas como la nuestra. Por ello, el sector turístico se opone al auge que está viviendo el turismo de caravanas y lamenta que ayuntamientos o propietarios de terrenos habiliten espacios para el estacionamiento de estos vehículos y reclaman que apueste por los alojamientos turísticos reglados y legales, en lugar, según dice el presidente del Club de Producto Introducing Castellón, Javier Gallego, de "un turismo de descampados".

"Cualquier pueblo coge un descampado, cualquier persona coge su antiguo huerto o su antiguo solar, pone cuatro camiones de grava, enchufa una luz y a partir de ahí pueden aparcar roulottes, con lo cual se nos están llenando los destinos turísticos de auténticos descampados llenos de roulottes cuando hay campings y establecimientos reglados donde deberían esta este tipo de servicios turísticos".

Fondos Next Generation

El sector turístico tampoco anda conforme con la gestión de los fondos de recuperación Next Generation que se está haciendo en España ya que es dinero que Europa concede para recuperación después de la parálisis que supuso la pandemia de la covid-19 y ese dinero no ha llegado a los proyectos que se deberían haber preparado.

Es la denuncia que efectúa en declaraciones a COPE el presidente del Club de Producto Introducing Castellón. "El sistema de los fondos europeos ha sido exclusivamente para auto financiarse el Estado y auto financiación de las entidades públicas". lamenta Gallego que "el sector empresarial no ha visto un clavo". De hecho, los califica de "un brindis al sol. Parece que aquí nos estamos llenando de millones y no es verdad. Aquí no ha llegado un euro para nada", reprocha.

Promoción turística de Castellón

Y el turismo también ha echado en falta campañas en positivo para la provincia por parte del Patronato de Turismo de la Diputación durante los cuatro años en los que PSPV y Compromís han estado al frente de la institución.

Los empresarios quieren volver a colaborar con la Diputación para promocionar Castellón como destino después de que "el Patronato no ha hecho una política turística adecuada en nuestra provincia", lo que ha hecho que "en los últimos cuatro años no hemos trabajo con él porque estábamos en completo desacuerdo en la forma y en el fondo con el que el Patronato Provincial planteaba sus temas".