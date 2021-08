Puig instaura el toque de queda en Castellón mientras mantiene cerrados consultorios médicos

Castellón de la Plana es uno de los nueve municipios de la provincia que hasta el 6 de septiembre sufren el toque de queda instaurado por la Generalitat Valenciana que presidente Ximo Puig, quien mantiene seis centros médicos cerrados en la población, lo que merma la calidad asistencial que reciben los vecinos.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, denuncia que ni siquiera el colapso sanitario, la falta de médicos, pediatras y enfermeras en los centros de salud de Castellón y los contagios al alza en esta quinta ola sean motivos suficientes para que la alcaldesa Amparo Marco reaccione, “abandone su letargo y reivindique la apertura urgente del centro de salud del Raval Universitari, cuyas obras ya han finalizado, y de los cinco consultorios de la capital, como son el de Benadresa, Constitución, San Lorenzo, Grupo Reyes y Marjaleria que permanecen cerrados”.

En el caso del centro de salud del Raval Universitario, el compromiso del gobierno municipal y de la Generalitat fue que que empezara a prestar servicio en octubre de 2020. Sin embargo, a pesar de que el edificio ya está finalizado y con mobiliario en su interior, sigue cerrado “y sin que nadie dé explicaciones de por qué no se abre, ni se anuncie una apertura en breve como sería conveniente en plena pandemia“, señala la portavoz Popular.

En este sentido Carrasco insiste: “Marco debe de dejar de mirar hacia otro lado, debe plantarse ante Puig y no seguir permitiendo este ninguneo del Consell hacia los castellonenses al retrasar la apertura de infraestructuras sanitarias urgentes como la del Raval Universitari que llevan anunciando cinco años, desde 2016, pero que no llegan a materializarse ya que sigue sin prestar atención médica a las 5.000 familias que dependen de un consultorio auxiliar que con el paso del tiempo se ha quedado pequeño, donde los vecinos advierten que no se llegan a atender todas las necesidades y existe colapso igual que en otros centros de atención sanitaria, con listas de espera interminables. Una denuncia a la que también se suman los sindicatos exigiendo una fecha de apertura cuanto antes”.

“El problema es ahora, por lo que la solución no puede tardar años como se prevé con el consultorio Constitución, donde a pesar de la adquisición de un nuevo local, el nuevo centro no empezaría a prestar servicio a los pacientes como mínimo hasta pasado un año, por lo que el centro de Salud Palleter que ahora asume a los pacientes derivados continuará desbordado”, lamenta Begoña Carrasco.

Para la líder de los Populares en la ciudad de Castellón, "la defensa de los intereses de los castellonenses debe estar por encima de los intereses del Psoe y más cuando se trata de cuestiones tan determinantes como la sanidad de la que dependen vidas”, añade.

Carrasco concluye que “es un absoluto despropósito el trato recibido por parte de Ximo Puig y consentido por la alcaldesa Amparo Marco, con una campaña de refuerzos sanitarios para el verano que no se ha cumplido y con lo que es más grave, el despido de sanitarios que han estado a primera línea de batalla contra la Covid-19, que fueron contratados para reforzar el sistema de salud y que ahora han sido enviados a sus casas dejado a los centros de salud de la capital sin medios humanos”.