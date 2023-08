PSPV y PP se enzarzan por la reforma del albergue del Termet de Vila-real

La reforma del albergue del Termet regresa a la portada política en Vila-real. Tras la acumulación de retrasos, cancelaciones de obras con proyecto aprobado y problemas por el sobrecoste de los materiales, el inicio de la legislatura parecía dejar la puerta abierta para su esperada renovación. El problema ha llegado con el que se ha querido erigir como impulsor.

Y es que la lucha de notas de prensa sobre este hecho apareció en la tarde de ayer. Comenzó el Partido Popular de la localidad, que destacaba que "la Diputación de Castellón haya dado luz verde al nuevo convenio que autoriza la rehabilitación y ampliación del albergue juvenil de la Ermita por valor de 503.551 euros, de los cuales la institución provincial invertirá 360.000 euros".

Apuntaba su portavoz, Adrián Casabó, que “se demuestra una vez más la apuesta y preocupación del PP por mejorar la calidad de vida de los vila-realenses, por eso agradecemos a la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y al gobierno provincial este nuevo paso para mejorar esta instalación referente para las entidades juveniles de la ciudad y que debe suponer también nuevas oportunidades de futuro para un paraje referente como es el Termet de la Mare de Déu de Gràcia”.

La respuesta desde el equipo de gobierno apenas llegaba 3 horas después. En este caso su alcalde, José Benlloch, que catalagoba de "“ridícula” la nota de prensa del Partido Popular atribuyéndose el convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento para hacer posible la rehabilitación del albergue del Termet. “Lo único que ha hecho la presidenta Barrachina es firmar lo que ya estaba hecho y ahora sale el PP a hacerse la foto y apuntarse el tanto, como está haciendo con tantos y tantos convenios y acciones que se están haciendo públicas estas semanas. No hacen más que hacerse la foto, pues todo el trabajo lo hizo el gobierno provincial anterior, con el presidente José Martí”, lamenta Benlloch, quien recuerda que el convenio del albergue de la Ermita está en los presupuestos provinciales de 2023, aprobados por la anterior corporación con el voto en contra del PP".

“Lo que la presidenta Barrachina, el vicepresidente Folgado, el señor Casabó y el PP de Vila-real hagan desde la Diputación con el dinero de todos tendremos que verlo en los nuevos presupuestos y entonces espero que estén a la altura y se apunten la medalla de lo que al menos hayan competido, porque ahora son tan ridículos que se están colgando la medalla de la carrera que a otros, con mucho esfuerzo, les ha tocado correr”, argumenta. “Yo mismo estaba hoy allí y he votado a favor, pues no era más que una actualización de lo que ya aprobamos en su día: un acuerdo con el presidente Martí, para el que el Ayuntamiento de Vila-real hemos incrementado la cuantía de la licitación con fondos propios para garantizar que no vuelva a quedarse desierto por la situación de los sobrecostes en la construcción”, incide. En concreto, la Diputación aportará 360.000 euros y el Ayuntamiento, el resto hasta los 503.000 euros de la licitación, ya en curso.

Sea como sea, ahora faltará ver si este proyecto tantas veces anunciado puede salir de una vez adelante.