PSPV y Compromís presentan moción de censura en Vilafamés

Hace poco más de dos meses se conformaban los ayuntamientos con la toma de posesión de los alcaldes y concejales. En un municipio, supuestamente, se produjo un error y tras alcanzar un pacto in extremis, Partido Socialista y Compromis no votaban al mismo candidato, si no a su cabeza de lista. Ocurrió en Vilafamés y los concejales de la oposición han esperado a que pasara el verano, gran parte de las vacaciones y las fiestas que finalizaron ayer, para registrar en el consistorio una moción de censura que llevará a la alcaldía a la candidata de Compromis, Ana Andrada y desalojará de la misma a la popular María Luisa Torlá.

"Esta mañana he llegado al Ayuntamiento y me he encontrado la sorpresa de que ya habían presentado la moción de censura a primera hora". Pese a ello, Torlá y su equipo de Gobierno, "hemos estado en la calle, en el Ayuntamiento... atendiendo a todos los vecinos. El pueblo sabe cómo estamos trabajando y es lo que hemos hecho y es lo que seguiremos haciendo".

De esta forma, la nueva alcaldesa será la cabeza de lista de la candidatura menos votada en Vilafamés. Compromis obtuvo dos ediles y no llegó al 21% de los votos, el Partido Socialista tres concejales y no llegó al 29% y el Partido Popular venció con cuatro ediles y 47,95% del respaldo.

"Es evidente lo que el pueblo quería: Quería un cambio, que estuviéramos nosotros y que lleváramos adelante nuestro programa, que es un programa hecho para el pueblo, para mejorarlo".