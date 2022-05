Profesorado de la UJI participa en el festival Pint of Science 2022

Castellón acoge por quinta vez el festival internacional Pint of Science (PoS) 2022, el festival de divulgación científica que propone un encuentro entre el personal investigador y el público en los bares de la ciudad, coordinado en Castelló, por Victoria Pastor y Roger Sanchordi con la colaboración de Silvia Ferrer. En el ámbito nacional se desarrolla la séptima edición con 335 charlas repartidas en 183 acontecimientos en 62 bares, con la participación de 372 científicos y científicas como ponentes y más de 200 voluntarios en la organización.

España es este año el primer país con más sedes de PoS en todo el mundo, con la participación de 44 ciudades españolas. El festival tiene carácter internacional y se celebrará en las mismas fechas en más de 200 ciudades de 25 países de los cinco continentes. «Tanto la ciencia como los que la hacen posible todavía continúan siendo unos desconocidos para el ciudadano de la calle. Por eso, PoS pretende acercar a los investigadores al público, aprovechando el ambiente relajado y amigable de los bares, para facilitar su interacción», señala Carlos Peris Torres, uno de los tres coordinadores nacionales de PoS 2022.





La comunidad científica, clave para el festival

En PoS Castelló 2022 participarán ponentes de centros de investigación, universidades y entidades de la comunidad científica. El personal investigador de la universidad pública de Castellón participará en las charlas que se desarrollarán los días 9, 10 y 11 de mayo de 2022 a las 19 horas en The Temple Bar en Castelló de la Plana (plaza Escultor Adsuara, n.º 4) y también en las que se realizarán el 11 de mayo en el Centro Aragonés del Puerto de Sagunto (calle del Trabajo, 25).

Además, PoS 2022 no sería posible sin la colaboración de organizaciones que patrocinan el festival como FMC Agricultural Solutions. También Vadillo Asesores y Nabla Differential Wear han contribuido a esta edición aportando su granito de arena, así como la organización PoST Castelló agradece su colaboración al Ayuntamiento de Castelló y al Irish Pub-The Temple Bar.

El lunes 9 de mayo, bajo el título de «Cazando virus y dinosaurios», Andrés Santos-Cubedo, del Área de Cristalografia y Mineralogía, hablará del trabajo que se realiza cuando se descubre una nueva especie de dinosaurio en la charla «One of Our Dinosaurs is Missing!!!» y Simona Porru, del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, explicará en «COVID-19: cazando el virus en el aire» la investigación del virus causante de esta enfermedad en el aire de los espacios públicos interiores y en la calle de varias ciudadades de la Comunidad Valenciana.

El martes 10 de mayo, bajo el título de «La enzima contra el cáncer y elementos genéticos móviles» Natalia Serrano Aparicio, del Área de Química Física, hablará en la charla «Un fármaco para dominarlos a todos» sobre los programas de diseño de fármacos y su objetivo de conseguir compuestos muy específicos y con la potencia suficiente para evitar los efectos secundarios en las personas enfermas de cáncer y Guillermo Peris Ripollés, del Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, aprovechará el mecanismo de resistencia tumoral de la rata topo ciega para explicar qué son los elementos móviles genéticos en su charla «Buster Keaton y la extraordinaria vida subterránea de la rata topo».

El miércoles 11 de mayo, bajo el título «Física y energía de la mano para el siglo XXI». David Reinado Martínez del Hospital Provincial de Castellón explicará cómo la física está presente en la vida diaria e, incluso, ayuda a curar enfermedades en la charla «Física por todas partes, ¡hasta en los hospitales!» y Sixto Giménez Julià, del Área de Física Aplicada y miembro del INAM, describirá algunas de las tecnologías de conversión de energía sostenibles que podrían dar solución al problema de la generación y almacenamiento de energía en «La hoja artificial y otros artilugios para evitar el colapso energético».

El mismo día, pero en el Puerto de Sagunto, bajo el título «Química, ingeniería y computación», Vicent Moliner, del Área de Química Física y miembro del INAM explicará en la charla «Química computacional: el laboratorio químico del siglo XXI» el control de velocidad de las reacciones y Carolina Clausell, del Área de Ingeniería Química, abordará en «Ni química ni ingeniera» qué es la ingeniería química, cuáles son sus logros más destacados y su papel en la sociedad.