Un profesor del CEU analiza tópicos en torno a la educación vigentes desde hace más de un siglo

Lo importante es la práctica y no la teoría. La educación coarta la libertad del niño. La escuela no sirve para nada. Educar es tan sólo una técnica, lo importante son los contenidos… Estos y otros tópicos que atañen a la educación y que resultan plenamente vigentes tienen, sin embargo, más de un siglo de antigüedad. Una investigación del profesor de Antropología Filosófica de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Castellón Jaime Vilarroig los ha analizado en la obra del filósofo y pedagogo catalán Joaquín Xirau (1895-1946), recuperando sus reflexiones en torno a la esencia, desarrollo y verdadera finalidad de la educación. “Los que aseguran que la escuela no sirve para nada confunden lo bueno con lo útil”, señala Jaime Vilarroig en su artículo “La pedagogía de Joaquín Xirau: entre la tradición y la modernidad”, que acaba de ser publicado por la Revista española de pedagogía.

En torno a los tópicos educativos que aborda Xirau en su obra, de plena vigencia un siglo después, el profesor de la CEU UCH de Castellón Jaime Vilarroig destaca: “Aquellos que señalan que la educación coarta la libertad del niño, confunden la libertad con el capricho; los que afirman que educar solo es una técnica, desconocen que, en las cosas humanas, la técnica sin amor provoca ‘engendros y monstruos’; los que aseguran que lo importante es la práctica y no la teoría, ignoran que ambas son inseparables; los que sostienen que lo relevante son los contenidos, no saben que la vida humana está entreverada esencialmente por el mundo de los valores; y los que aseveran que la pedagogía no es una ciencia, no han profundizado en su carácter científico”, recuerda el profesor de la CEU UCH, inspirándose en las tesis elaboradas por Joaquín Xirau hace más de cien años y que ha abordado en su estudio.

A pesar de que Xirau desarrolló su labor investigadora y profesional a principios del siglo XX, el profesor Vilarroig destaca: “La obra de Joaquín Xirau está de plena actualidad y puede iluminar la tarea del maestro contemporáneo, que debe partir de la premisa de que educar es vivificar y cuyos valores orientadores deberían ser los de la verdad, la bondad y la belleza”.





Plenitud y libertad en la educación

Además de rastrear las influencias pedagógicas del pedagogo catalán, en este estudio el profesor de la CEU UCH Jaime Vilarroig pone el foco en algunas de sus principales aportaciones. Entre ellas, la afirmación de que “la finalidad de la educación debe ser llevar al niño a su plenitud, de la cual la transmisión de conocimiento es un elemento más”.

En segundo lugar, destaca el profesor Vilarroig: “Para Xirau, el maestro ni coarta la libertad ni deja hacer sin intervenir, sino que previene sabiamente, situándose en un virtuoso término medio. Y el alumno, por su parte, se mueve en una tensión que va de lo común y genérico a lo propio e individual, necesitando de la sabia mano del maestro para balancear dicha tensión”.





Primaria, media superior: a cada etapa, lo suyo

El filósofo catalán estudia en su obra las necesidades de las distintas etapas educativas, “que podrían ser también plenamente vigentes hoy en día”, destaca Vilarroig. Para Xirau, la educación primaria está necesitada de preparación universitaria para los maestros, según decía en una época en que las escuelas de magisterio se transformaban en carreras universitarias. La educación media, sin embargo, necesitaba alejarse de los moldes universitarios para dotarla de una sustancia propia y no ser un mero propedéutico a la Universidad. Y, por último, la educación superior cumplía una triple función: formación profesional, cultura general e investigación. “Convendría no olvidarlo hoy -destaca el profesor de la CEU UCH de Castellón Jaime Vilarroig- cuando tanto se insiste en el carácter pragmático y profesionalizante que deberían tener los grados universitarios”.





Sobre el autor

Jaime Vilarroig Martín es profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Castellón, donde imparte Antropología Filosófica y otras asignaturas en los Grados de Educación Primaria y Enfermería. Con dos sexenios de investigación, sus publicaciones en obras colaborativas y revistas abordan diferentes autores y temas relacionados con la filosofía española. Además, es autor de diversos manuales de antropología filosófica y ética aplicada.