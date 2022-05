Un incendio afecta a dos locales en Almenara y una persona resulta herida grave por quemaduras

Un incendio provocado esta madrugada por un hombre que se encuentra hospitalizado grave con quemaduras ha calcinado el chiringuito El Xato y la Heladería de Paqui en la playa Casablanca de Almenara (Castellón).

Así lo ha explicado a EFE la alcaldesa de la localidad, Estíbaliz Pérez, que condena estos hechos por haber arruinado la temporada de estos establecimientos, muy populares y siempre concurridos durante los meses estivales.

El fuego se habría iniciado sobre las dos de la madrugada y los vecinos han visto cómo un hombre envuelto en llamas corría desde el lugar de los hechos intentando quitarse la ropa.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y Bomberos. La Policía ha encontrado varias garrafas de gasolina, así como el móvil, la ropa y otros objetos personales que se corresponden con una persona que había ingresado poco después en el Hospital de Sagunto con quemaduras en todo el cuerpo y había sido derivado al Hospital la Fe de València, donde permanece ingresado en estado grave.

El chiringuito El Xato había abierto al público el pasado fin de semana y este viernes tenía previsto abrir de nuevo al público ya que hasta el mes de junio abría solo los fines de semana. Sus instalaciones, al igual que las de la heladería instalada a pocos metros, han quedado totalmente calcinadas, con toda la maquinaria, menaje y mobiliario.

Repulsa por parte del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Almenara quiere trasmitir su más enérgica condena por el acto vandálico realizado esta madrugada en la Playa Casablanca de la localidad en el que han quedado calcinados por completo tras un incendio dos de los locales más emblemáticos del municipio, el Xiringuito el Xato y la Gelateria Paqui.

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, ha condenado la barbarie y ha mostrado su solidaridad y apoyo tanto a las familias que regentan ambos locales, como a todos sus empleados y empleadas. Pérez ha señalado que “en estos momentos tan duros, tal y como ya les he comentado personalmente, vamos a estar junto a las familias y trabajadores y trabajadoras de ambos locales emblemáticos de nuestra playa para todo lo que necesiten”. Son “dos negocios familiares, a los que los propietarios han dedicado décadas de su trabajo, esfuerzos, en definitiva su vida, dos locales clásicos de nuestra Playa Casablanca que han recibido multitud de clientes y visitantes por su buen hacer y que han generado empleo en Almenara”.

Pérez ha condenado el incendio presuntamente intencionado de ambos locales esta madrugada. “No entiendo, no sé por qué, no sé qué pasa por la mente de una o varias personas cuando hacen esta barbaridad presuntamente de manera intencionada, que no sólo destroza un patrimonio, sino que también afecta de una manera muy grande a las personas, a las familias, a los trabajadores y trabajadoras, así como a los vecinos, vecinas y visitantes de Almenara”, ha dicho la alcaldesa, que espera “que concluyan las investigaciones de manera satisfactoria y que la justicia caiga sobre la persona o personas que hayan cometido esta barbarie”.

El acto vandálico se ha producido sobre las dos de la madrugada de este viernes. La Policía Judicial de la Guardia Civil se está encargando de las investigaciones pertinentes. En el operativo han participado Bomberos, Guardia Civil y Policía Local.