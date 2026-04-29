Port Castelló se impulsa como hub del Mediterráneo con la eólica marina y los cruceros de lujo

El puerto de Castellón se encuentra en un profundo proceso de transformación para consolidarse como un enclave estratégico en el Mediterráneo. En una entrevista en COPE, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha explicado que la estrategia pasa por la diversificación de tráficos para no depender exclusivamente de la cerámica. Los dos grandes pilares de este nuevo impulso son la eólica marina flotante y el turismo de cruceros de lujo, junto con la demostración de una alta eficiencia en operativas logísticas complejas.

Referente en eólica marina

La participación de Port Castelló en la feria Wind Europe en Madrid, el evento más importante de eólica marina flotante de Europa, ha tenido como objetivo "seguir posicionándonos como el gran hub de referencia de eólica marina flotante de todo el Mediterráneo". Ibáñez ha señalado que el puerto cuenta con la infraestructura necesaria y está a la espera de la resolución de las subvenciones del Ministerio de Transición Ecológica para ponerlas en marcha.

Un hito histórico en la operativa portuaria

Recientemente, el puerto ha sido escenario de un "hito histórico" que demuestra su alta capacidad logística. La operativa consistió en una doble descarga desde un único buque chino: primero se descargaron 96 palas eólicas de entre 75 y 80 metros en un muelle y, posteriormente, el barco se trasladó a otro muelle para descargar granel sólido de sus bodegas. Según Ibáñez, esta operación "demuestra la eficiencia en la operativa y es atractivo para puertos como el nuestro".

Castellón tiene mucho que ofrecer en materia de turismo" Rubén Ibáñez Presidente de PortCastelló

La eólica marina busca su espacio en el Puerto de Castellón.

Apuesta por los cruceros de lujo

El turismo es otra de las grandes apuestas, con un enfoque claro en las navieras de lujo y premium. La presencia del puerto por tercera vez en la Seatrade Cruise Global de Miami, la feria mundial del sector, busca posicionar la provincia como un destino que "despierta los cinco sentidos" por su gastronomía, patrimonio y naturaleza. "Castellón tiene mucho que ofrecer en materia de turismo", ha afirmado Ibáñez.

Este esfuerzo ya ha dado sus frutos con la captación de cuatro nuevos cruceros de National Geographic para el año 2027, que tendrán como destino las islas Columbretes. Este logro, según el presidente, "nos posiciona también en el mundo del crucero a una escala diferente".

Estamos sentando las bases de un puerto fuerte en los próximos años" Rubén Ibáñez Presidente de PortCastelló

Ibáñez ha concluido que, tras años "sembrando", el trabajo empieza a dar resultados con un aumento constante en el tráfico de mercancías y en la llegada de cruceros. La diversificación es clave para que el puerto no dependa de "un solo color", en referencia a la cerámica. "Estamos sentando las bases de un puerto fuerte en los próximos años", ha asegurado.