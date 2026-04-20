Políticos en el punto de mira: la alcaldesa de Castellón y la presidenta de la Diputación de Castellón alertan de suplantación de su identidad en redes sociales

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, víctimas de suplantación en redes

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, y la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, han denunciado este fin de semana un intento de suplantación de su identidad en redes sociales. Tras la creación de perfiles falsos con sus nombres, los estafadores contactaron con otros usuarios, siendo alertadas las políticas por conocidos que detectaron el engaño.

Los perfiles fraudulentos eran muy realistas, con ligeras modificaciones en el nombre para evitar los controles, como fue el caso de "Marta Barrachinana". La alcaldesa Begoña Carrasco ha animado a denunciar estos perfiles en Facebook o otras plataformas, ya que "la mayoría de ellos tienen como intención el engaño y tienen en las personas de mayor edad unas víctimas más vulnerables". Además, ha añadido: "Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades".

El objetivo: estafas con criptomonedas

Normalmente este tipo de suplantaciones buscan personas de referencia que les sirva para colocarles un producto de falsa inversión, criptodivisas" Juan Carlos Galindo Perito judicial e investigador

Según el perito judicial e investigador Juan Carlos Galindo, el objetivo de estas suplantaciones es utilizar la imagen de personas de referencia para promocionar productos de falsa inversión como las criptodivisas. "Normalmente este tipo de suplantaciones buscan personas de referencia que les sirva para colocarles un producto de falsa inversión, criptodivisas", explica Galindo, quien recuerda que otros famosos como Pablo Motos o Santiago Segura también han sido víctimas de estas prácticas.

Los delincuentes utilizan técnicas de 'spoofing', modificando sutilmente los nombres de los perfiles para que parezcan auténticos. Galindo advierte que son profesionales y que es fácil caer en el engaño. Además, el uso de la inteligencia artificial agrava el problema, ya que permite clonar la voz en segundos y crear conversaciones falsas muy convincentes.

Riesgos legales y cómo protegerse

Estas prácticas pueden suponer un problema legal para las víctimas de suplantación, ya que podrían ser citadas por un juez si alguien denuncia haber sido estafado a través de su imagen, enfrentándose a un posible delito de publicidad engañosa. Galindo afirma que Barrachina y Carrasco "han hecho bien, han denunciado ante las autoridades esa suplantación de identidad", lo que facilitará la eliminación de los perfiles falsos por parte de Meta, la empresa matriz de Facebook.

Para evitar ser víctima de estas estafas, el experto recomienda aplicar el concepto 'Zero trust' (confianza cero). La clave es ser escéptico y contrastar siempre la información. "Siempre duda, siempre verifica", concluye Galindo, reconociendo que aunque la seguridad puede no ser cómoda, "merece la pena".