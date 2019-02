La Policía Local de Castellón alerta de una banda que roba bicicletas

La Policía Local de Castellón de la Plana alerta de la presencia de una banda de delincuentes organizada que roba bicicletas y que actúa en la zona geográfica perteneciente a las provincias de Castellón, Tarragona y Barcelona.

Los agentes quieren hacer el relato de una persona afectada para así conocer su forma de actuar para prevenir y dar aviso en caso de detectarlos:

"Hoy a las 14:00 cuando volvía de Oropesa (Mediterranean Epic) me han robado la bici.

Os cuento: En el carril bici, en la ronda sur me ha alcanzado un "ciclista" con aspecto de sudamericano y una Bh de carretera y ha entablado conversación. En el transcurso de unos dos kilómetros, me ha dicho que estaba recién llegado y que era médico deportivo. Me ha ofrecido sus servicios y a la altura de Specialized me ha dicho que vivía allí que me esperara un poco y que me daría su tarjeta.

Se ha acercado a un portal y ha simulado que tocaba un timbre. Como no contestaban ha llamado por teléfono a su compañera que le ha dicho que estaba al lado en cada de su hermana y que venía de camino.

Mientras, comentábamos cosas de bicis, peso, etc... ha aparecido. Después de las presentaciones, le ha dicho que subiera a por una tarjeta, a lo que ha contestado que, estás, estaban en casa de su hermana y que iba a buscarlas. Ha hecho ademán de irse y él le ha dicho que cogiera la bicicleta para ir más rápido.

Cuando se ha ido, me ha pedido disculpas, y hemos retomado la conversación de bicis.

Me ha preguntado sobre el peso de la bici, la ha sopesado. Me ha preguntado si podía probarla.

Le he dado permiso y en ese momento, me doy cuenta que me la ha robado, pero ya estaba a más de 50 metros".



La bicicleta es una Orbea modelo OIZ M50 17. Nº serie 01160141397