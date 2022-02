El Playas de Castellón regresa 2 años después a una competición europea

El 21 de septiembre de 2019 nuestro equipo masculino levantó la copa de tercer clasificado en el Campeoanto de Europa de clubes de pista en la localidad portuguesa de Leiria. Y esa fue la última vez que nuestro club participó en un evento internacional. Después, la política de la European Athletics de dejar en stand by todas las competiciones de clubes a nivel internacional y una pandemia han hecho que tengamos que dar por buenos los títulos nacionales como nuestro techo. De hecho, seguimos siendo los vigentes campeones de Europa tras ganar en Castelló en ese mismo 2019.





Este fin de semana Portugal volverá a abrir ese círculo que cerró a finales de 2019 con una esperanzadora Copa de Europa de cross por clubes que deseamos que sea el nuevo inicio de las competiciones de clubes a nivel internacional. Efectivamente, este próximo domingo por la mañana volvemos a Europa.





Y lo haremos con todo nuestro arsenal, con representación en todas las carreras que se van a celebrar. Hemos metido todo lo que se podía meter. 5 equipos. Nuestras expectativas son altas con algunos de ellos. Sobre todo con el equipo absoluto femenino, que se salió de órbita. Tres de las cinco primeras del campeonato de España de cross, eran del Playas. Likina Amebaw, que ganó he hizo con la carrera lo que quiso, Blanca Fernández que entró tercera y Crisitna Espejo que se volvió a encontrar consigo misma y terminó quinta. Con este equipo, junto con Clara Viñarás que hizo un top20, todo es posible.





La otra gran baza es el relevo mixto. Cómo no lo va a ser, si en la parte masculina tenemos, literalmente, a la selección española: Víctor Ruíz y Abde el Khayami. Si aún tienes dudas, decirte que completamos el equipo con la séptima clasificada en los 800 metros de los Juegos Olímpicos de Tokyo. Winnie Nanyondo. Y con una chica que el miércoles se quedó a un segundo del récord de España sub20 de 1.500 en pista cubierta: Mireya Arnedillo. Con ellos, todo es posible.





Una matrioshka rusa de contratiempos ha sido el equipo absoluto masculino. Detrás de una baja salía otra. Por lesión, por COVID... Y hasta por problemas que no sabíamos ni que existían, como los de Bilal Enasri y Mohammed Reda, que no podían ser seleccionables con la selección española a pesar de ser españoles por problemas burocráticos. Hasta tal punto, que el que escribe esto aun no sabe si va a poder estar dentro del equipo. Finalmente, el mejor atleta del circuito mundial de cross Rodrigue Kwizera, el internacional Ibrahim Ezzaydouni, Bilal Enasri y Rubén Gómez serán los integrantes del equipo.





El equipo sub20 femenino también tuvo sus posibilidades de luchar por el podio pero una de las muchas bajas que hemos tenido nos ha obligado a subir a Mireya al relevo mixto, dejando un eqipo no tan competitivo con María Forero, Ainhoa Martín, Marta Matas y Andrea Rodríguez. En chicos, defenderán la camiseta del Playas de Castellón Rubén Leonardo, Ciro Martín, Andreu Madrigal y Lázaro Fernández. Completarán la expedición los entrenadores Pepe Ortuño, Manolo Ripollés y Lluís Torlá y Néstor Jiménez como médico.