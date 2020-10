La plantilla de los hospitales se suman a las concentraciones por más recursos

La Central Sindical independiente y de Funcionarios (CSIF) ha apoyado hoy una concentración a las puertas de los hospitales Provincial y Hospital General de Castellón. Secundada por el personal de centros de Atención Especializada de la provincia, esta protesta, con réplica en hospitales y centros de especialidades de todo el país, tiene el objetivo de exigir a la conselleria de Sanitat el cumplimiento de las promesas realizadas durante la pandemia en materia de recursos humanos.

A juicio del sindicato, “las mejoras anunciadas desde GVA no han llegado” y aseguran que las medidas promocionadas hasta el momento “o bien no se han puesto en marcha o bien son insuficientes”, lo que propicia que el sistema siga al borde del colapso y reclaman con urgencia plantillas estables, una inversión extraordinaria, una renovada organización en materia de prevención de riesgos y un reconocimiento retributivo acorde con las exigencias de la actual situación sanitaria.

La concentración tiene lugar una semana después de que los sanitarios de Atención Primaria realizaran otra protesta para denunciar estas carencias del sistema en los centros de salud. Según explica el sindicato “las carencias son estructurales, el colapso en los ambulatorios deriva en saturación de hospitales y ambos niveles se encuentran sobrepasados por la acuciante falta de recursos humanos”.

Listas de espera

Las listas de espera quirúrgicas ponen también el foco en la provincia, donde el Hospital Provincial registra los peores datos, con 225 días de demora cuando la media es de 157 días en la Comunitat, el Hospital General, por su parte, tiene 220 días de lista de espera y, por último, el Hospital de Vinaròs con 219 días para intervenciones, todos ellos por encima de la media, “siendo los 3 hospitales peor gestionados de la región” aclara CSIF.

Contagios sanitarios

Más de 400 trabajadores sanitarios de las distintas áreas de Salud de Castellón han sido contagiados por COVID 19 desde junio y se supera ya el medio centenar de profesionales en cuarentena o a la espera de resultados de PCR por contacto directo o sospecha de contagio.

Ni rastro de los rastreadores

CSIF denunció recientemente que los pediatras están siendo sobrecargados porque Sanitat está incumpliendo su propio protocolo de actuación sanitaria en caso de contagios y rastreos dentro de la población escolar. El 100% de los pediatras de Castellón respaldó con su firma esta denuncia. El sindicato exigió que la función de rastreo corresponde a Salud Pública y que la gerencia de las áreas de salud no pueden delegar esta tarea en los pediatras porque se trata de una especialidad ya gravemente saturada. Sin embargo, el propio Departamento de Salud de Castellón acaba de reconocer en un escrito de respuesta al sindicato que no dispone de rastreadores ni en Salud Pública ni en los hospitales, confirmando así la crítica de CSIF que alerta de que no hay “ni rastro de los rastreadores” que prometió la conselleria para la provincia, en concreto 150 puestos que nadie en la administración acierta a ubicar a día de hoy.