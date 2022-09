El PP pide una comisión de investigación por el tren de Bejís que se vio rodeado por el incendio

La síndica del Grupo Popular en Les Corts, María José Catalá, ha anunciado la petición de una comisión de investigación en les Corts ante la falta de explicaciones de Puig por el incidente del tren de Bejís que se saldó con numerosos heridos.

Catalá ha señalado que “no basta con echar la culpa a los técnicos y hay una responsabilidad política por una decisión que no se tomó. Hubo una evidente falta de coordinación entre las instituciones que requiere una reflexión por parte de este parlamento, porque no estamos satisfechos con las explicaciones de la señora Bravo sobre lo ocurrido con un tren que nunca debió salir, que se encontró con el fuego y unos pasajeros que tuvieron que huir por el pánico”.

La síndica popular ha informado que “no se puede echar la culpa a los profesionales. Hemos dado un margen oportuno para que se explique, porque no puede pasar que una circunstancia como la que sucedió este verano, con una falta de coordinación entre las administraciones, no se explique. Nadie ha asumido ni el error de coordinación ni ninguna responsabilidad. Solo se culpa a profesionales que, con escasos medios, lucharon contra el fuego”.

Para la responsable popular, “la política medioambiental del Consell tiene que cambiar radicalmente y poner en marcha una política de prevención activa. No permitir acciones de limpieza de los montes es un error. El monte no estaba limpio y no nos puede volver a pasar”.

María José Catalá ha afirmado respecto a la anunciada bajada de impuestos por parte de Puig que “si quiere bajar los impuestos lo puede hacer mañana mismo. No se trata de, en año electoral, hacer propuestas que no se han hecho en los últimos ocho años. Celebramos que, por fin, haya tenido a bien acoger por fin las propuestas del PP por eso hemos vuelto a presentar una iniciativa con la propuesta de reforma fiscal presentada hace un año y que ellos rechazaron de plano sin argumentos sólidos. Damos la bienvenida a la izquierda a las recetas de bajada de impuestos del PP”.

“Puig solo ha dicho que será “constitucionalista” y “progresiva”. Tengo inquietud académica, como doctora en Derecho Constitucional, por saber qué significa constitucionalista para Puig porque no he visto ninguna propuesta de bajada de impuestos no constitucional. Progresiva es también la propuesta del PP. Más allá de descalificar, Puig lo que tiene que hacer es hacer una propuesta concreta porque los impuestos han aumentado un 40,2% y cada valenciano paga 723 euros más de media en impuestos que en 2015”, ha añadido.

Además, Catalá ha afirmado que “en la Junta de Síndics se ha fijado el calendario parlamentario para los próximos meses con el debate de política general y la aprobación los presupuestos de la Generalitat. Sorprende que en septiembre no haya pleno ni comparecencia de Puig y que no haya sido posible incorporar un pleno ordinario”.