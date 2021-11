El PP pide regular la acampada de autocaravanas

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón Vicente Guillamón denuncia que el gobierno de Amparo Marco siga permitiendo que las autocaravanas utilicen el parking junto al aeroclub de camping gratis, como se ha podido ver este puente festivo. Hoy mismo el Partido Popular ha planteado al equipo de gobierno en Comisión informativa si van a tomar alguna medida al respecto.

“La alcaldesa no tiene ninguna prisa en aprobar la ordenanza fiscal que regula mediante canon el estacionamiento de estos vehículos, ni el parking junto al planetario, ni el parking junto al aeroclub y esta permitividad acaba en competencia desleal con otras actividades turísticas, tocando de lleno a un sector que trata de recuperarse de las pérdidas de la pandemia”, explica el edil Popular.

Desde que la ordenanza municipal que regula el estacionamiento de estos vehículos fuera aprobada en octubre de 2019, sin concretar el pago por la utilización de este servicio junto al Planetario, no ha vuelto a haber avances. “Un año más, la ordenanza fiscal que regula la utilización de este servicio de aparcamiento, sigue sin aprobarse. El gobierno de PSOE, Compromís y Podemos sigue haciendo la vista gorda, especialmente en el parking junto al aeroclub, donde no está permitido pernoctar porque no dispone de servicios para vaciado de aguas grises, por ejemplo”.

Y, a pesar de ello, añade Guillamón, “lo hemos visto repleto de autocaravanas pernoctando este puente festivo, con sus toldos, hamacas, mesas y sillas desplegadas aprovechando la situación privilegiada que brinda este lugar, a primera línea de costa y sin pagar por ello”, denuncia Gullamón.

Guillamón aclara: “Defendemos un turismo de autocaravanas regulado, que no suponga un problema como el que viene suponiendo para los vecinos y turistas desde hace cinco años y no suponga un obstáculo más en la recuperación del sector turístico”.

La pregunta es: “¿cuánto dinero está dejando de ingresar el Ayuntamiento por no tener aprobado el canon por utilizar este servicio en el Grao?”, plantea Guillamón quien también se pregunta si se va a imponer una tasa a los que sigan utilizando el parking junto al aeroclub, como camping gratuito durante todo el año.

Para Guillamón "lo más preocupante es el problema que esta falta de ordenanza fiscal supone para el sector turístico y, concretamente, para los propietarios de otros establecimientos habilitados para acoger a estos vehículos por los que pagan para cumplir con la legalidad”.

Cabe recordar que la asociación de campings vinculada a Ashotur ya manifestó a la alcaldesa Amparo Marco su malestar por esta problemática, “en 2017 ya reclamaban medidas urgentes para acabar con la competencia desleal pero se ha estado mirando hacia otro lado”, lamenta Guillamón.