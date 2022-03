El PP le pide a la líder de Ciudadanos en Benicàssim no tensar la relación del Gobierno municipal

La alcalde de Benicàssim, Susana Marqués, quiere dejar atrás el tensa relación con su compañera de Gobierno, la portavoz de Ciudadanos y así lo ha expresado en un comunicado. "En la mañana del martes, durante el transcurso de la celebración del Pleno Ordinario de la Excma Diputación Provincial de Castellón, he tenido conocimiento de las declaraciones efectuadas por la Concejal Cristina Fernández, 1er teniente de Alcalde y Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benicàssim, a los medios de comunicación.

En dicho comunicado se vierten una serie de acusaciones y manifestaciones contra mi persona totalmente injustificadas y desproporcionadas, las cuales no voy a entrar a valorar.

En la tarde de hoy he intentando contactar en varias ocasiones por teléfono con la Sra Fernández para hablar con ella y no ha sido posible, como tampoco han obtenido respuesta los compañeros Concejales que también han intentado contactar para aclarar la situación provocada por la nota de prensa de la Sra Fernández.

Conforme se manifiesta en la nota de prensa de la Sra Fernández, sus declaraciones referencian al escrito que le fue remitido en la tarde de ayer y que se adjunta, para su conocimiento.

Las faltas de respeto hacia mi persona y la deslealtad mostrada hacia los compañeros del Equipo de Gobierno, no nos van a desviar un ápice de lo que esperan nuestros vecinos que no es otra cosa que trabajar por Benicàssim, como lo venimos haciendo".

Marqués y los concejales del PP le pedían mediante un escrito a Fernández que presentara en un plazo de dos días sus propuestas para los presupuestos municipales para estudiar su viabilidad para incluirlos en las cuentas municipales. También que "reconsidere su postura de no comparecer en las reuniones semanales del equipo de Gobierno y se abstenga de tensar el ambiente interno".

Fernández

Una patrulla con dos agentes de la Policía Local de Benicàssim se personó anoche a las 21.00 horas en el domicilio particular de la concejal de Ciudadanos en Benicàssim, Cristina Fernández, para entregarle una notificación relativa a su negativa a aprobar los presupuestos de 2022. Dos agentes uniformados acudieron a su casa y le mostraron un escrito, firmado por todos los concejales del Partido Popular, en el que se le pedía presentar sus propuestas en el plazo máximo de dos días. La portavoz de Ciudadanos se negó a firmar el "recibí" y a recoger dicha documentación ante los agentes, que a continuación se marcharon. Esa misma mañana, Susana Marqués le afeó a Fernández que no aprobase los presupuestos "y que se atuviera a las consecuencias pues iban a activar el Plan B".

Cristína Fernández no ha dudado en condenar "las inaceptables presiones de la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, más propias de un capo de la mafia que de un responsable público. La alcaldesa actúa como Jesús Gil en la Marbella de los 90 y ha dado un paso de gigante en su estrategia de acoso hacia Ciudadanos. No es capaz de dialogar y sacar los presupuestos adelante, pero ha dado un paso que roza el chantaje. Pediremos explicaciones y una investigación a quien sea necesario ante estas prácticas mafiosas. Los agentes cumplieron órdenes, no tenemos nada que reprochar a su trabajo, sino a quien los saca de la vigilancia de delitos para repartir escritos políticos a domicilio. Es evidente que esa notificación me la podían haber dado en el mismo ayuntamiento, donde ayer estuve toda la mañana en las comisiones. ¿Así negocia Susana Marqués los presupuestos, mandando a la Policía Local a casa de sus adversarios políticos?"



Fernández ha afirmado que "si lo que pretendía era asustarnos, se ha equivocado de pleno. Vamos a denunciar este acoso hacia la acción política de un concejal. Estamos ante uno de los chantajes más chapuceros de la historia de la democracia provincial. Benicàssim no se merece una alcaldesa así, incapaz de sacar por consenso unos presupuestos y que no duda en intimidar a los que no piensan como ella. No está a la altura del partido que representa, que dudo mucho que permita estos ataques gansteriles. Como dijimos hace tiempo, Susana Marqués solo se representa a ella".