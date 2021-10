El PP le pide a la Generalitat más medios para acabar con las listas de espera

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco y el portavoz de Sanidad del PP en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana constatan con su visita al centro de Salud Palleter el colapso en la Atención Primaria. Acompañados por representantes del sindicato CSIF, el presidente de la asociación de vecinos del distrito Este y un médico del propio centro de salud han comprobado que la situación de la sanidad castellonense después de un año y medio de pandemia está peor, debido a la falta de médicos, la falta de espacio y la sobrecarga de pacientes.

“La situación en el centro de Salud Palleter es dramática. Exigimos a la consellería de Sanidad más medios técnicos y humanos para devolver a los castellonenses la calidad asistencial que necesitan y merecen. No pueden seguir gestionando la sanidad a golpe de ocurrencia. La solución no pueden ser barracones, como han anunciado. Exigimos a la alcaldesa Amparo Marco que sea más alcaldesa que socialista para defender a los castellonenses, menos llevarse el CICU de Castellón a Valencia y más traer y prestar servicios a la ciudad. Pagamos como valencianos y castellonenses de primera y Puig y Marco tratan a los castellonenses como ciudadanos de tercera”, señala la portavoz Popular.

Carrasco defiende una atención sanitaria digna y de calidad frente a la “precariedad que atraviesa ahora mismo el centro de Salud Palleter”. Y añade: “No es de recibo que 11 de los 21 médicos estén de baja porque no se ponen soluciones después de año y medio de pandemia y sin coordinador médico porque dimitió por este motivo hace una semana. La sobrecarga que vienen soportando los médicos de este centro es insostenible. Los pacientes tienen una espera media de 15 días para ser atendido por su médico y el seguimiento de los enfermos crónicos ha pasado a un tercer plano por falta de médicos y de espacio en este centro de salud que ha sufrido, lamentablemente, un retroceso”.

El centro de Salud Palleter atiende más de 30.000 SIPS, contando los 12.000 pacientes derivados del consultorio Constitución, consultorio médico que se cerró al inicio de la pandemia sin más alternativa. El nuevo local adquirido para realojar a sus usuarios sigue sin estar acondicionado, no hay avances de la obra. Y como Palleter otros tres consultorios médicos en la ciudad (Benadresa, Grupo Reyes y San Lorenzo siguen cerrados.

Por su parte, el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas ha denunciado que la vuelta a la presencialidad de las consultas desde el pasado 4 de octubre no está siendo igual para todos los valencianos, castellonenses y alicantinos. “No todos estamos siendo tratados por igual. En Castellón la situación es precaria, seguimos viendo que hay cuatro consultorios médicos en la ciudad de Castellón cerrados y vemos cómo la gran apuesta son los barracones para solucionar los problemas de la atención primaria en la sanidad pública”, apunta.

“Sanidad en barracones no es la solución. Necesitamos una sanidad del siglo XXI y atención de calidad ante los problemas que estamos viviendo con el covid, sin descuidar el resto de patologías que siguen ahí. Le exigimos al gobierno de Ximo Puig que ponga los medios adecuados para que las personas sean atendidas por los mejores profesionales en cada momento y esto pasa por cuidar a los profesionales, no sobrecargarles, como se está haciendo”, exige José Juan Zaplana.

Mientras las soluciones no llegan, las listas de espera quirúrgicas siguen siendo de 200 días en el Hospital Provincial. No se han recuperado los cerca de 600 médicos en la provincia de Castellón que fueron despedidos por Whatsapp ni se cubren las vacantes. Hay personas esperando hasta dos años una colonoscopia mientras pacientes con cáncer se han visto perjudicados porque la exploración mamaria o la detección precoz, fundamental en estas enfermedades, no se está cumpliendo.