El PP pide la dimisión del alcalde de Vinaròs por amparar proclamas independentistas en actos festivos

El secretario general del Partido Popular de la provincia de Castellón, Salvador Aguilella, condena “el lamentable espectáculo” del que fueron testigos los vecinos de Vinaròs esta semana, en plenas fiestas, con motivo del acto de la Flama del Canigó, cuando se profirieron soflamas de apoyo al independentismo catalanista, en una nueva muestra de ataque a las señas de identidad y el respeto a las tradiciones de los vinarocenses.





“Ni Vinaròs es Cataluña, ni los vecinos de Vinaròs son catalanistas”, ha asegurado Aguilella, quien denuncia que los hechos se han producido “con luz y taquígrafos, ante las niñas y niños representantes de las fiestas, ante sus familias, ante unos vecinos que no daban crédito a lo que estaban escuchando, y ante la pasividad del equipo de gobierno, en manos de PSOE y Totes i Tots Som Vinaròs, además de Compromís, que no se pierde ningún ‘bolo’ cuando de alinearse con los catalanistas se refiere”.





“El alcalde hablaba recientemente de que los plenos del Ayuntamiento eran un circo, pero el problema no son los plenos, va más allá del salón municipal, puesto que el problema son las personas que están al frente del equipo de gobierno, más pendientes en cuestiones como el independentismo catalanista que en resolver los problemas de los ciudadanos de Vinaròs”, ha indicado. “Los vinarocenses no tienen ningún problema con Cataluña, pero lo que no están dispuestos es a ser utilizados con otros fines totalmente ilegales e ilegítimos”, ha añadido.





Por este motivo, el secretario general del PPCS pide “la inmediata dimisión del alcalde del PSOE de Vinaròs, Guillem Alsina, por politizar las fiestas y no hacer nada por impedir un acto que terminó siendo un nuevo ataque a la Constitución, las instituciones democráticas y los valores que representan los derechos y libertades del conjunto de los vinarocenses, que no son otros que los mismos que tienen todos los españoles”. Asimismo exige “una disculpa pública a los vecinos y a las familias de las y los representantes de las fiestas, puesto que no son cómplices de las soflamas y fueron utilizados para fines partidistas”.





Además, el Partido Popular se ha puesto a disposición del Partido Popular de Vinaròs, para desarrollar “cuantas acciones consideren necesarias para defender los legítimos derechos de los vinarocenses, y que pasan, como ya ha anunciado el portavoz Juan Amat, por una petición de reprobación del alcalde en el próximo pleno del municipio”.





“No es la primera vez que este tipo de hechos ocurren. Y desde el Partido Popular no lo vamos a tolerar. Vinaròs y sus vecinos tienen identidad propia. Ni son apéndice de Cataluña ni se ponen del lado de golpistas condenados por sedición y malversación de caudales públicos”, ha continuado el secretario general de los Populares en Castellón, quien defiende que “el PPCS seguirá enarbolando la bandera de la unidad de España, el respeto a las instituciones y a la bandera de nuestro país. Vinaròs, ni por supuesto Castellón, forman parte de ningunos Països Catalans ni ninguna Confederación Catalana, que solo existe en el imaginario de aquellos que siguen echando un pulso a las instituciones españolas, con el beneplácito del PSOE desde el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha concluido.