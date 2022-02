El PP pide al Ayuntamiento de Castellón que se posicione con respecto a la planta solar Magda

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, insta al gobierno municipal de PSOE, Compromís y Podemos a defender los intereses de los castellonenses ante la afección de una segunda la línea de muy alta tensión MAGDA. El megaparque solar MAGDA que se instalará en les Coves de Vinromà requiere de una línea eléctrica de alta tensión de 400 kilovoltios para evacuar la energía que se hará llegar hasta la subestación de Almassora, por tanto, la capital de la Plana es uno de los 13 municipios que se va a ver afectado, concretamente con 3,3 km de línea de muy alta tensión.

Cabe recordar que la ciudad de Castellón ya se vio afectada por la MAT que atravesaba el grupo Benadresa y fue la presión vecinal la que consiguió modificar el trazado para minimizar el impacto. En este sentido, Carrasco pide máxima transparencia a la alcaldesa Amparo Marco y que ponga todos los medios a su alcance para evitar otra afección negativa al territorio.

“Pedimos el máximo compromiso al gobierno municipal, para que el proyecto que tramita en la provincia el gobierno de España y de la Generalitat, en manos del PSOE y también de Compromís, y del que se ve afectada directamente nuestra ciudad, no venga impuesto sin darlo a conocer antes a los vecinos”. Y añade: “Decimos sí a las renovables pero no a cualquier precio, un proyecto de esta índole no puede llevarse a cabo de espaldas a los vecinos. No queremos estar delante de otro proyecto que viene impuesto sin abordar antes la vía del consenso”.

Precisamente, por el malestar que está levantando en los Ayuntamientos afectados esta línea de muy alta tensión, donde la mayoría de los alcaldes ya se han posicionado en contra o piden la rectificación del proyecto habiendo presentado ya alegaciones, “preguntamos el pasado lunes en Comisión al equipo de gobierno”, explica Carrasco. “Nos respondieron no ser conocedores del proyecto, cuando el plazo para presentar alegaciones finaliza el 17 de este mes de febrero”.

“Mientras en la mayoría de municipios de la provincia ya se han posicionado respecto a un proyecto que les merma posibilidades de futuro por las afecciones de un trazado de línea de muy alta tensión, en Castellón el tripartito todavía está a verlas venir”, lamenta Carrasco.

Desde el lunes “estamos a la espera de que el equipo de gobierno nos facilite una copia de la separata del proyecto, que le ha remitido el área de Industria de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, con las afecciones directas al termino municipal de Castellón. En otros municipios sus alcaldes ya han informado a la población y aquí ni siquiera sabemos qué va hacer el gobierno teniendo en cuenta que la semana que viene acaba el plazo para poder presentar alegaciones”, añade la portavoz Popular.

El proyecto de muy alta Tensión MAGDA afecta a 13 municipios: Les Coves de Vinromà, Vilanova d’Alcolea, la Torre d’en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Vall d’Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castellón y Almassora.