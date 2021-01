El PP le pide a la alcaldesa, Amparo Marco, mayor implicación para ayudar a la economía castellonense

El Partido Popular ve dificultades para poder llevar a cabo el cierre perimetral de la ciudad de Castellón por la falta de Policías y Agentes de Movilidad, a lo que se une casos de positivos de coronavirus. Pide respeto y colaboración hacia las restricciones con tal de atajar los contagios aunque ve extraño que solamente se efectúe el fin de semana y afecte a los municipios de 50.000 habitantes.

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, ha hecho balance del año 2020, donde ha lamentado un año de parálisis en la ciudad con una alcaldesa ausente, “como el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que nadie sabe dónde está, ni lo que hace a la vista de los pocos resultados que ofrece su trabajo”. Pese a haber sido el 2020 el año de la pandemia y seguir igual en el 2021, “la alcaldesa Amparo Marco no ha estado, ni está a la altura de las circunstancias, el problema es que la situación es lo suficientemente grave y los vecinos necesitan el pulso del Ayuntamiento, algo que no están percibiendo porque la alcaldesa es como un jarrón chino, queda bien en la foto pero al primer problema se esconde para que no se rompa. Está ausente, ni activa medidas sanitarias, ni económicas se dedica a gobernar a golpe de titular con anuncios que son propaganda y no dan de comer a los castellonenses”, señala.

En este sentido Toledo pide a la alcaldesa, Amparo Marco y a los concejales del PSOE "que salgan de su trinchera, redoblen esfuerzos y se pongan del lado de los vecinos para defender el interés general, porque de los titulares bonitos, no comen los castellonenses”, advierte.

Una parálisis atribuida a la falta de gestión, según Toledo, en el peor contexto social, sanitario y económico de la historia reciente de Castellón, “que deja a los castellonenses más desamparados que nunca, en manos de un tripartito de izquierdas que está roto, donde cada uno (PSOE, Compromís y Podemos) hace la guerra por su lado y lo que es peor, entorpeciéndose y gobernando a golpe de titular y propaganda, pero la realidad es que no hay presupuesto, ni ayudas directas a pymes y autónomos, ni Plan General ligado a la competitividad, ni bajada de impuestos, en definitiva, un gobierno que no ha estado y no está a la altura de las circunstancias”.

Castellón, con 137 fallecidos, y miles de contagiados, sigue yendo por detrás de la pandemia como demuestra una incidencia acumulada de casi 1.000 por cada 100.000 habitantes. “Es lo que tiene seguir a pies juntillas el manual del PSOE, que su máxima es minimizar constantemente los efectos de la pandemia y echar las culpas a los ciudadanos, pero medidas efectivas y oportunas, ninguna”, explica Toledo.

El edil del PP lamenta que no se haya adoptado ninguna medida sanitaria por parte del Ayuntamiento, recordando que no se han repartido mascarillas entre la población, ni se hacen test a los vecinos, ni al personal municipal pese al alza de contagios en la Policía Local, tampoco hay más desinfección de calles, ni de instalaciones municipales. “No se han habilitado espacios en previsión de que pudiesen ser necesarios, como se está viendo ahora con un Hospital General desbordado y un hospital de campaña que no cumple los mínimos requisitos de habitabilidad y bienestar”, añade.

“Tenemos una ciudad con cuatro consultorios cerrados, y los que están abiertos están absolutamente desbordados. Benadressa, Grupo Reyes, Perpetuo Socorro y Constitución, este último caso el más flagrante, del que solo ha habido anuncios de reapertura pero que, a día de hoy, un año después de su cierre, continúa con la persiana bajada y su nueva ubicación sin conocerse”, apunta Sergio Toledo.

En 2020 se aprobó el presupuesto tarde, entró en vigor el 25 de agosto con apenas tres meses de vigencia y en diciembre todavía se han pagado ocupaciones de vía pública de la Magdalena 2020 que no se celebró, o se han pagado las ayudas a los colectivos festeros y de les festes de carrer. Y en 2021, “el gobierno municipal repite los mismos errores, no hay presupuesto a la vista; el año ha comenzado con subidas de impuestos, no hay Plan General ligado a la competitividad porque falta suelo industrial y al parecer también suelo educativo porque ni siquiera PSOE y Compromís se ponen de acuerdo para ubicar el futuro conservatorio de Música y Danza, ni tampoco se ponen de acuerdo en la necesaria residencia para la tercera edad, tuvimos que presentar una moción desde el PP para que se desbloqueara, cinco años después, y de la que todavía no hay noticia nueva, porque Amparo Marco y Mónica Oltra siguen tirándose los trastos a la cabeza”, detalla el edil popular.

Además, en lo económico, pese a la pandemia, y pese a los cerca de 16.000 parados que ya registra la ciudad, Sergio Toledo apunta: “El Ayuntamiento de Castellón puso un millón de euros para ayudar a las pymes y autónomos, que se quedaron cortos, veremos el 31 de diciembre de este año cuántos van a tener que devolver el dinero porque no han podido cumplir el requisito de continuar abiertos, los bares y restaurantes no aguantan más y los locales de ocio nocturno, a día de hoy, solo han cobrado 8.000 euros mientras cada mes pierden entre 100.000 y 150.000 euros, acumulando más de 900.000 euros en pérdidas”.

Para Toledo, Amparo Marco y su gobierno están otras cosas, “por no tener no tenemos ni plan de recuperación de la Comisión de Impulso, que lleva tres meses muerta, un paripé más del equipo de gobierno experto en propaganda”. A lo que sí que están, según Toledo, "y se dan mucha prisa en poner dinero es para hacer obras en el Palacio Municipal y arreglarse los despachos, a los más de 300.000 euros que ya gastaron en la reforma de la planta baja, se suman 400.000 euros de la cuarta planta y después vendrá la segunda planta”.

El edil del PP lamenta las prioridades del PSOE y la izquierda, “palacios, despachos y sillones, su objetivo máximo son las obras megalómanas del Edificio de Borrull, con 18 millones de euros que se van a gastar en este proyecto que ahora mismo no es prioritario”.

El caso Jorge Ribes

Si hay una polémica que el gobierno municipal está alargando es la que implica al concejal de Juventud Jorge Ribes. “Decimos que el gobierno está a otras cosas y en el caso del concejal socialista Jorge Ribes, al menos, sí sabemos en qué está, tratando de eludir responsabilidades y no dar explicaciones sobre la autoadjudicación de una tarjeta gratuita transporte gratuito para el transporte público promovida desde una campaña de su propia concejalía de Juventud, y no sólo él se ha beneficiado, también su novia y sus amigos y compañeros en Juventudes Socialistas”, apunta Sergio Toledo, para quien los hechos no son menores, “pues 158 jóvenes se quedaron fuera de las ayudas al transporte público de bus y TRAM y otros 131 jóvenes se quedaron fuera de las ayudas para el Bicicas”.

“El caso de su novia, inscrita en dos listados diferentes para obtener tarjetas gratuitas para el Bus y TRAM y también para optar a un año gratis de Bicicas, nos llama la atención porque a pesar de lo solicitadas que estaban las dos convocatorias, que hasta llegó a colgarse la web, a las 9.44.51 ya había conseguido colarse en la lista del TRAM, y a las 9.43.17. la del Bicicas, es decir, en un minuto y 32 segundos, ya lo había logrado. Igual de llamativo es que aparezca su amigo y compañero en la ejecutiva del PSOE, donde es el secretario de Cultura y hasta seis personas más vinculadas al entorno cercano de Ribes. Todos quedaron inscritos en la primera mañana de la activación de la campaña con muy pocos minutos de diferencia”, detalla Toledo.

En este sentido, el portavoz popular adjunto ha anunciado que van a solicitar por la vía oficial que el departamento de Informática del Ayuntamiento les facilite la relación de todas las direcciones IP desde las que se inscribieron todas las personas, para saber desde qué ordenadores se realizaron las solicitudes.

Y mientras, “seguimos a la espera del expediente completo de la campaña y del mail que asegura haber enviado Ribes para justificar que quería la tarjeta solo de recuerdo, aunque también dijo en el Pleno que ésta no estaba cargada y sí lo estaba. Ahora mismo está investigando esta cuestión el Síndic de Greuges, a quien hemos pedido su mediación, ante el abuso de poder y la opacidad que está aplicando, una vez más, Amparo Marco y su equipo de gobierno”, lamenta el edil del PP.

Y añade que "todavía son muchas las explicaciones pendientes, como por ejemplo, por qué sus apellidos aparecen en el listado deliberadamente al revés y sin espacios entre ellos. Nadie que se inscriba en una campaña lo hace de esa manera, porque podría ser suficiente para desestimar la petición, por falsedad en documento público; Por qué su nombre está en el listado, en el número 47; por qué a los días su nombre desapareció de la lista,… Es momento de dar la cara y no de esconderse más”, apunta Toledo.

Mano tendida del PP

Por último, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular ha querido destacar las acciones llevadas a cabo por su formación demostrando la mano tendida al gobierno en múltiples ocasiones. “Hemos planteado, desde antes incluso de decretarse el primer estado de alarma, múltiples propuestas para sacar de su inacción al gobierno de Amparo Marco, desde que renuncien a la subida del 0,9% de su sueldo en este año 2021 para destinarlo a lo urgente derivado de la pandemia, hasta la propuesta más reciente: 21 medidas para incorporarlas al presupuesto, todas ellas persiguen la recuperación económica”, señala.

“Su respuesta a nuestra mano tendida ha sido un chantaje en toda regla. El gobierno de Amparo Marco negociará nada de los presupuestos de la ciudad hasta que no dejemos de preguntar e investigar por qué el concejal del PSOE Jorge Ribes se adjudicó una tarjeta de transporte público de una campaña que sacó para los jóvenes desde su propio departamento”, asegura Toledo.

Cabe recordar que los Populares también han presentado un nuevo plan de contingencia sanitaria, que se debatirá en el Pleno de enero, para que el Ayuntamiento de Castellón tome la iniciativa en la aplicación de medidas sanitarias. “Apelamos a su responsabilidad de gobierno, les pedimos que no nieguen más el apoyo a los castellonenses porque todo lo que les proponemos es factible, es de su competencia y contribuirían a aliviar los contagios y la presión que ahora mismo soportan los hospitales y los sanitarios,” concluye Toledo.