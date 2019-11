El 50% de las personas que fallece en incendios de viviendas tiene más de 65 años

Se está celebrando la semana de la prevención de incendios con tal de concienciar, especialmente a los más jóvenes para que lo trasladen en casa, de los pasos a seguir si queremos evitar un fuego en la vivienda.

En 2018, un 33% de los incendios se iniciaron en el salón; el 21% en los dormitorios y un 5% en la cocina. El jefe de Operaciones del Consorcio de Bomberos de Castellón, Andrés Balfagó, destaca en COPE algunos de los consejos que debemos tener muy en cuenta:

"En la cocina es básico limpiar las campanas estractoras. Se acumula la grasa, no se hace ni el mantenimiento ni la limpieza adecuada y esa grasa se convierte en combustible; en los dormitorios y en el salón no recargar las regletas, con lo que hay que tener mucho cuidado en no dejar los árboles de Navidad encendidos cuando no estamos en casa y en cuanto a la calefacción, evitar usar los braseros de carbón por el peligro de incendio y por el peligro mortal del dióxido de carbono y no poner la estufas cerca de cortinas o de muebles".

"Tenemos una asignatura pendiente que es la prevención", destaca Balfagó, quien señala que "un estudio de la Fundación Mapfre nos dice que cinco de cada diez personas que fallecen en un incendio tiene más de 65 años". Por ello, la Diputación de Castellón regala e incluso instala a las personas mayores de 65 años detectores de humo para reducir riesgos.

Y es que estos sistemas "salvan vidas. Es un aparato de 10 euros que puede comprarse en cualquier gran superficie y que si no lo tenemos puede causar mucha smuertes ese incendio por el fuego o por el humo y los gases que desprende". El detector de humo desprende un pitido capaz de alertar a la persona que lo tiene instalado pese a que esté durmiendo profundamente.