Penyagolosa como imagen cultural trasladada desde tiempos de la Reconquista

El alumno Pablo Altaba Tena de la Universitat Politècnica de València ha defendido la primera de las tesis desarrolladas al amparo de la Cátedra Diputación de Centros Históricos e Itinerarios Culturales de la Universitat Jaume I de Castellón titulada «La arquitectura compacta y dispersa de los caminos de peregrinación. Análisis de su conservación y gestión en diferentes regiones mediterráneas».

La tesis recoge cómo la vida del masover en Penyagolosa es la máxima expresión de autosuficiencia que se podía experimentar en los entornos de montaña mediterránea. No es casualidad que se entienda este estilo de vida como una cuestión de necesidad y fe, puesto que la exigencia de una vida dedicada a la montaña comprometía al masover a vivir de esta y a ser gestor de recursos y bienes. La imagen que transmite el masoververnáculo es la de la ecología, el reaprovechamiento y la gestión óptima de recursos. Una visión humboldtiana que actualmente se intenta recuperar.

Penyagolosa es un territorio construido, un espacio de gran biodiversidad y un referente para propios y ajenos. Un escaparate de valores naturales, históricos, etnográficos, religiosos, sociales, productivos y culturales. Sus pobladores son reticentes al abandono de un estilo de vida secular que todavía empapa el territorio. Penyagolosa es, en definitiva, una imagen cultural trasladada desde tiempos de la Reconquista que, mediante masías, molinos, senias, fuentes, puentes, piedra en seco, prados, pinares, carrascales, ermitorios, romerías, bancales, caminos, sendas y un largo etcétera, ha llegado a la actualidad modelándose y estructurándose según la necesidad de cada estrato social que lo ha poblado.

Es evidente que la visión actual del paisaje no es la que se tenía entrado el siglo XX y en los siglos anteriores a este. A pesar de los cambios significativos y la evolución más que feroz actual, se tienen grabados unos paisajes -rurales o urbanos-, un modo de vida, unas costumbres y unas tradiciones que se valoran porque generan aprecio e identidad, si bien no se debe perder de vista que este paisaje es el resultado de unas circunstancias climáticas, geológicas, económicas y sociales con las que los habitantes de estas tierras han convivido y siguen conviviendo desde hace siglos.

Esta asociación entre un paisaje y una imagen cultural es la base de la construcción de una identidad. No se habla de lugares que se podrían considerar idílicos y de donde no se puede construir ningún relato compartido, se habla de la aspereza de Penyagolosa. Cada cual tiene su relato con su microhistoria. La participación en esta investigación desmiente por completo la hipótesis de partida que se planteaba. No hay tantas reticencias por parte de la población local. Está a favor de colaborar en investigaciones integradoras que buscan en la horizontalidad el abandono por decenios que han sufrido. Están vinculados a la historia local como lo estaban sus antecesores. A todo esto se tiene que tener en consideración que los vínculos, a pesar de haberlos, cambian. Trabajar para que no se caiga en la nostalgia de un tiempo pasado y que el vínculo, que actualmente no está ligado a la función, cambie de significado es una de las cuestiones por las que la adaptación de conceptos a nuevos significados es tan importante.

No obstante, también se han planteado los problemas actuales que comporta el abandono del paisaje por motivos económicos y de alguna manera culturales, puesto que también están vinculados con la globalización social actual. En esta dicotomía entre el localismo y el universalismo se puede encontrar una salida en las acciones para la salvaguardia del paisaje. Al fin, durante la investigación se ha intentado por varios caminos encontrar los puntos comunes y los conceptos apropiados para plantear acciones que puedan hacer perdurar el ideal de paisaje que sigue vivo en la población.

La Cátedra Diputación de Centros Históricos e Itinerarios Culturales de la Universitat Jaume I de Castelló, creada en febrero de 2016, tiene como principal objetivo la colaboración con los municipios de la provincia para revalorizar su patrimonio cultural. En el marco de la investigación, la Cátedra incluye, entre sus propósitos, el de seguir trabajando en el marco de conservación planteado en esta tesis doctoral y estudiar diferentes zonas mediterráneas de características parecidas en Penyagolosa y redactar un documento o manual para llevar a cabo la restauración de los elementos inmuebles catalogados de acuerdo con una serie de criterios de intervención formulados después del estudio exhaustivo de estos elementos.