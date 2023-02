Peñíscola volverá a asumir el coste de la ambulancia por la negativa de Sanitat

El Ayuntamiento de Peñíscola ha publicado hoy la licitación pública del servicio de transporte sanitario con vehículo sanitario A1, los 365 días del año y 24 horas al día.

Este es el servicio que el consistorio se compromete, nuevamente, a prestar para atender a los más de 1200 pacientes que lo requieren año tras año, con una inversión de alrededor de 400.000€ en dos años.

"Sacamos a concurso este servicio a pesar de la negativa de la Generalitat, que tiene las competencias en materia sanitaria y no adecua el servicio que presta a las necesidades reales de nuestra población" ha valorado el alcalde, Andrés Martínez.

A pesar de las reiteradas solicitudes unánimes del pleno municipal a la Generalitat para ubicar una base de ambulancia en la población, desde Conselleria en el último informe remitido al consistorio se asegura que el servicio existente en la comarca se ajusta a la cobertura de necesidades de la misma.

“Pero las cifras son muy claras, los vehículos sanitarios que se desplazan desde otras poblaciones son incapaces de asumir la cantidad de urgencias que se alertan en nuestra población, sobre todo en los meses de verano; es inadmisible e inconcebible que con más de 120.000 habitantes en temporada estival, duplicando y triplicando la población de otras localidades que cuentan con base de ambulancia en nuestra comarca, Peñíscola no disponga de base de ambulancia propia tras contar con Centro de Salud independiente en el mapa sanitario desde 2016” ha explicado Martínez.

"Primamos la seguridad y la salud de quienes viven aquí y quienes nos visitan, si la Generalitat no garantiza el servicio en condiciones, lo hacemos nosotros" ha asegurado.





Un largo camino de reivindicaciones sin respuesta

Desde que la localidad asumiese la mayoría de edad en el ámbito sanitario en 2016, contando con centro de salud, el Ayuntamiento ha insistido repetidamente en la reclamación de una base de ambulancias para la localidad, sin éxito.

A pesar de ello, el consistorio ofreció y financió un vehículo para que Generalitat garantizase la atención a domicilio (Unidad Hospitalaria a Domicilio) en la población.

A pesar de esta colaboración, Conselleria siguió desoyendo las peticiones municipales para una base de ambulancia en la población y, de nuevo, el pleno municipal en 2019 solicitó al gobierno autonómico que reconsiderase su postura.





Tres años para valorar si Peñíscola es turístico

En 2020, Sanitat requirió al Ayuntamiento una justificación de su condición de destino turístico para poder valorar el crecimiento real de población en la temporada de verano y evaluar la posibilidad de ubicar una base de ambulancia en la población, tras años de insistencia por parte del consistorio.

De forma urgente, el Ayuntamiento remitió datos sobre consumo de agua, capacidad hotelera, generación de residuos y otros indicadores que atestiguasen el crecimiento poblacional en la localidad, durante varios meses al año, así como la existencia de una población de hecho a lo largo de los doce meses, muy superior a la población empadronada.

"Coincidiendo con la explosión de la pandemia, el estudio se ha demorado y consideramos que no puede esperar más, es incomprensible que Generalitat no contemple nuestro aumento poblacional y adapte las condiciones del servicio a nuestras necesidades reales" ha valorado Martínez, justificando con ello que el Ayuntamiento vaya a seguir costeando un transporte sanitario propio y municipal "para dar cobertura a las necesidades que tenemos y que Generalitat no cubre" ha explicado el alcalde, reclamando que se "retome el tema cuanto antes por parte de las autoridades sanitarias que son quienes deben asumir el servicio y ejercer su competencia".