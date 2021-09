Pau Torres: "Siempre he tenido claro lo que quería era seguir en el Villarreal"

Pau fue informado del interés del Tottenham Hotspur en su contratación, pero que su ilusión pasaba por quedarse en el club de su ciudad y vivir una campaña "apasionante" con presencia en la Liga de Campeones.



"Siempre he tenido claro lo que quería era seguir en el Villarreal y, por ello, la decisión de seguir fue muy rápida", prosiguió en rueda de prensa Pau Torres, quien consideró que su decisión, como todas, es respetable y que estaba contento con la que había adoptado.



Pau Torres explicó que ahora ve un Villarreal que se ha reforzado donde quería el entrenador -Unai Emery- y que ahora debe ser ambicioso y buscar contra el Alavés la primera victoria en la Liga. Luego llega la Championes, en la que podemos pelear por estar en la siguiente ronda.



"He descansado y desconectado durante veinte días en los que he realizado parte del trabajo y ahora estoy con la idea de estar con el equipo lo antes posible", agregó el central internacional, quien ve al Villarreal "en buena línea" porque mereció más en el empate sin goles ante el Granada y en el Wanda estuvo muy cerca de ganar al Atlético de Madrid (2-2).



Su objetivo personal es seguir igual consciente de que es "más complicado mantenerse que llegar" y ser un jugador importante en el equipo y en la selección. "Quiero dar alegrías", precisó.