Patim solicita la prohibición de la publicidad del juego online durante el confinamiento

Todo ello mientras dure el periodo de confinamiento por coronavirus. Se trata de una medida de excepción propuesta tras recibir numerosas demandas de asesoramiento de familias que se siente incapaces de resolver los problemas que está generando la "dependencia" de internet de sus hijos -adolescentes y jóvenes- tras la declaración del estado de alarma.

El 60% de las consultas telefónica atendidas por Patim en la última semana están vinculadas con problemas de juego on line. "Muchas familias no nos llaman porque sus hijos o nietos están todo el día 'enganchados' a internet sino porque descubren que una gran parte de ese tiempo delante de las pantallas lo dedican al juego on line", explica Francisco López y Segarra. "Están desbordados y no saben cómo actuar porque, en algunos casos, reconocen que se han generado conflictos que han terminado más allá de las palabras", añade. Las principales operadoras advierten que las redes de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, están viviendo en los últimos días una "explosión de tráfico" con incrementos cercanos al 40%. Y el uso del móvil ha aumentado un 25% en el caso de los datos.

Desde Patim se ha remitido una carta a la Moncloa para que se tomen medidas que protejan a los jóvenes pero también a otros colectivos vulnerables como son los exjugadores o aquellas personas que están en tratamiento por adicciones en la actualidad de forma ambulatoria."Debemos adoptar decisiones valientes para responder a momentos excepcionales para reducir los daños en determinados colectivos y ante contextos tan singulares como el actual", asegura el presidente de Patim. La propuesta está dirigida también al Ministro de Consumo, responsable de la política sobre juego.

En consonancia con el decreto dictado por el Gobierno y como centro sociosanitario especializado en adicciones, Patim ha reforzado durante la última semana su atención telefónica y habilitado canales on line (videoconferencia) para atender a familias y personas que demandan asesoramiento desde sus casas así como aquellas que requieran un seguimiento o busquen información para recibir tratamiento. En los últimos años, el juego se ha convertido en una de las principales causas de tratamiento en el centro de día de Patim en Castellón, asumiendo el protagonismo que hasta ahora tenían las sustancias tóxicas.