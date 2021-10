El Partido Popular ya tiene fecha para su congreso local en Castellón

El Partido Popular de la ciudad de Castellón celebrará su X Congreso el próximo 19 de noviembre de 2021. La cita, aprobada en primera instancia, por el Comité de Dirección y la Junta Local del PP de la capital de la Plana fue ratificada ayer por el Comité de Dirección del Partido Popular provincial.

De esta manera ayer quedó aprobada de manera definitiva la fecha del 19 de noviembre para la renovación de la Presidencia Local y Comité Ejecutivo de la ciudad de Castellón, la mayor organización del Partido Popular en la provincia de Castellón, dentro del proceso de renovación de las agrupaciones locales que mantiene abierto el PPCS.

Begoña Carrasco, actual presidenta del PP de la ciudad de Castellón, aprovechó la celebración de la Junta Local para dar un paso al frente y anunciar que presentará su candidatura para renovar la confianza que los afiliados depositaron en ella en 2017, durante el IX Congreso, con el 99% de los votos.

Begoña Carrasco anuncia que presentará su candidatura

La elección de los presidentes locales se efectuará por el sistema asambleario de un afiliado, un voto, mediante lista cerrada y votación secreta, a la que se refiere el Art. 4.5 de los Estatutos.

Asimismo, la Junta Local aprobó la composición del Comité Organizador del Congreso, que estará presidido por Maica Hurtado, y como vicepresidente Tomás Amat, mientras que de la secretaría se encargará María Teresa Vicente. Los tres estarán acompañados por 12 vocales: Carmen Amorós, Marisa Ribes, Cristian Ramírez, María Valverde, Clara Adsuara, Carmela Fontes, Alejandro Sanz, Daniel Náger, Juan Gallén, César Lapica, Javier Buñuel y Julio Tena. Asimismo, el COC ya ha acordado que la Asamblea de la agrupación local de la capital de la Plana tenga lugar en el hotel Jaime I.

Anuncio de Carrasco

“Afronto esta responsabilidad con más fuerza e ilusión que nunca. Castellón necesita un cambio de políticas. Ante la parálisis: acción, ante los problemas: soluciones.Los castellonenses no necesitan polémicas, sino respuestas, no piden ayudas, sino oportunidades. Ahora más que nunca, solo hay un partido capaz de devolver la gestión del Ayuntamiento al conjunto de los castellonenses, El PP es el único capaz de configurar un gobierno municipal que defienda los intereses generales, de todos los castellonenses”, ha señalado.



“Soplan vientos de cambio y tengo el convencimiento de que otra forma de gobernar es posible, dejando a un lado las polémicas que dividen a los castellonenses. Somos la alternativa a quienes priorizan los sillones, sueldos y la ideología, olvidando las necesidades reales de la calle. Unas prioridades que no suman, en absoluto, a la recuperación económica tan necesaria en esta pandemia”, asegura Carrasco.