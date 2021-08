Pablo Hernández en COPE: "La ilusión es pelear por volver a Segunda división"

Pablo Hernández regresa al CD Castellón tras 20 años de carrera futbolística. Durante todos estos años ha estado muy pendiente del equipo de su vida. Pero ahora podrá ayudar a cumplir los objetivos desde el césped, “la ilusión es pelear por volver a Segunda División. Es una competición nueva para todos, que no tiene nada que ver con la antigua Segunda B, con muchos equipos aspirantes. Veremos cómo va la temporada, pero hemos de ser optimistas y ambiciosos. Hay que ir con la mentalidad de que hay muy buen equipo", aunque ha reconocido que "si es verdad que faltan dos o tres fichajes. Pero vamos a pelear por lo máximo”, afirmaba el futbolista albinegro en una entrevista concedida a la Cadena COPE.

Pablo todavía no sabe si podrá jugar el primer partido oficial con el equipo tras su vuelta al club. El próximo sábado el Castellón comienza la liga en Albacete y Sergi Escobar podría dejarle fuera del once inicial. “No he podido jugar ni un minuto en pretemporada. Lo que parecía un golpe, luego derivó en un problema muscular, y he tenido que recuperar bien para no forzar. Espero que vaya bien la semana y estar a disposición del míster el sábado”.

Además de en lo futbolístico Pablo Hernández está muy al tanto de todo lo que rodea al club. Sabe que la afición va a volcarse en Castalia, pero que va a ser muy exigente con el equipo, “el grupo está muy comprometido. Está trabajando muy bien y asimilando muy bien los conceptos del entrenador. Vamos a darlo todo, que estén tranquilos que nos vamos a dejar la piel en cada partido. Y esperemos que cada vez pueda venir más gente a Castalia”, explicaba el mediocampista castellonense.