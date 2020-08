Óscar Cano: “Hay que hacer entre 8 y 11 fichajes”

Óscar Cano, técnico que ha logrado el ascenso a Segunda División con el C.D. Castellón, ha concedido una entrevista a COPE para valorar la temporada realizada y analizar la siguiente campaña en el fútbol profesional.

Tras un nuevo salto de división, los orelluts permanecen a la espera de conocer cómo estará confeccionado su equipo para el inicio de campeonato. En este sentido, Cano ha afirmado que se espera un considerable número de incorporaciones: “Hay que hacer entre 8 y 11 fichajes”. Sin embargo, no quiere renunciar a los futbolistas que han logrado el éxito: “Se lo prometí a los chicos, creo que se quedarán el 70% de los que tienen contrato en vigor”. No obstante, el entrenador ha dejado claro que no todo está en su mano: “Una cosa es lo que me gustaría y otra lo que marque el mercado”.

El míster ha analizado la dificultad de la nueva categoría, afirmando que deberán esforzarse al máximo: “Casi 3 de cada 4 equipos ascendidos bajan al año siguiente, así que hay que seguir los pasos de esta temporada para conseguir el nuevo reto, que es la permanencia”. Asimismo, ha matizado que la dificultad deriva, en parte, por factores económicos: “Cuando subes tienes un presupuesto limitado y es La Liga la que te dice cómo tienes que gastar el dinero”.

A pesar de las adversidades con las que se pueden encontrar, el granadino se ha mostrado motivado para disputar un torneo que “adquiere otra dimensión, se mueve mucho más dinero porque es mejor, obviamente”. Así pues, afirma que, pese a haber dado un empujón a su prestigio, “esto exige un plus”.

Cano ha sido preguntado, precisamente, por dichos pasos que desea repetir. En esta línea ha asegurado que, pese a que hace 2 temporadas parecía imposible lo logrado, él tenía claro que el cambio se podía dar por detalles: “Teníamos muy buenos jugadores, solo hacía falta algún fichaje nuevo como los que hicimos para que esos magníficos futbolistas formaran un gran equipo”. Además, ha apuntado que una de las claves es la confianza: “Nos lo fuimos creyendo poco a poco hasta conseguirlo”.

Por otro lado, ha querido acordarse de la afición, a la que atribuye gran parte de este mérito: “Ellos saben que son partícipes”. Igualmente, ha recalcado que, además de llevarse a la tumba haber formado parte del Castellón, siempre recordará 2 detalles que le han marcado: “El primero es tras la eliminación de la Copa del Rey. En lugar de marcharse del campo, el público se levantó y estuvo 2 minutos aplaudiendo al equipo. El segundo es que, tras las trifulcas entre componentes de ambos fondos en el último ascenso, este año he escuchado como cantaban y animaban conjuntamente en varias ocasiones”.