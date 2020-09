Óscar Cano no augura más fichajes en el Castellón

UD Logroñés y CD Castellón se ven las caras dos meses después de que el conjunto riojano consiguiera el ascenso en la tanda de penaltis tras finalizar con empate (1-1) y el técnico orellut, Óscar Cano, advierte que “auguro un partido en el que ambos –equipos- se van a parecer muchísimo”, a lo que deparó el encuentro disputado en La Rosaleda.

Para Cano el partido “no es especial a nivel de revancha”, según ha explicado en la previa de la tercera jornada y cree que “ni nosotros vamos a ser muy distintos ni ellos van a ser muy distintos”, por lo que espera un desarrollo similar al de aquel día en el que el Castellón se adelantó en el marcador y llevó el control del juego hasta que el Logroñés empató de penalti.

También mantienen los dos equipos la plantilla que les ha sacado de Segunda división “B”. “Somos dos equipos que mantenemos el bloque que nos hizo ascender y en los que los refuerzos van teniendo protagonismo” y prefiere centrarse Cano en que “en todos los campos tenemos que tener el pensamiento centrado en sumar puntos” en lugar de en tener ánimos de revancha.

El Castellón puede presentar alguna novedad, aunque mantendrá el equipo que ha jugado las dos primeras jornadas. “Posiblemente haya algún cambio en la alineación”, señala el entrenador granadino, que resalta que “tenemos la garantía de que los que están jugando lo están haciendo muy bien. En los dos partidos hemos sido superiores y no han notado el salto de categoría”, pero también pone en valor el trabajo que pueden aportar los jugadores que hasta el momento no han disfrutado de excesivos minutos. “Los que hasta ahora no han participado tienen el nivel suficiente para hacerlo bien”.

Por último, aunque no da por cerrada la plantilla, Cano ve pocas posibilidades de incorporar nuevos futbolistas: “Mientras esté el mercado abierto hay posibilidades de que alguien pueda llegar”, pero reconoce que “no tenemos ninguna operación empezada ni por cerrar; quedan días y se pueden presentar oportunidades”. No obstante, “no auguro que vaya a haber más movimientos”, sentencia