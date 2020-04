Oropesa del Mar repartirá libros a alumnos de Infantil y Primaria

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar repartirá una serie de libros entre los alumnos oropesinos que recibirán en los próximos días en sus casas como medida de entretenimiento y ocio cultural frente al confinamiento por el coronavirus. Así lo ha anunciado la alcaldesa, María Jiménez, quien junto a los ediles de Educación y Cultura, Silvia Arnau y Gonçal Tamborero, respectivamente, ya han comenzado a preparar el envío de unas cartas muy especiales dirigidas a los niños y jóvenes del municipio, acompañadas de un dibujo y un libro.

En el caso de los estudiantes de Infantil de los colegios Deán Martí y La Mediterrània, estos recibirán el cuento ilustrado titulado 'Quin vent' (de Rob Biddulph), una historia que narra la vida de Blau, un intrépido pingüino que inicia un viaje inesperado en la búsqueda de una estrella flamante. Por su parte, los alumnos de Primaria podrán disfrutar indagando en el pasado de Oropesa del Mar a través del libro 'Bosquejo histórico de Oropesa', de Francisco Sevillano Colom. De esta manera, “los más pequeños tendrán la oportunidad de practicar la lectura y los más mayores podrán conocer en profundidad la historia de nuestro municipio”, explica Jiménez.

Se trata de una iniciativa con la que “pretendemos que los niños y niñas del municipio puedan tener un entretenimiento cultural que puede servirles para evadirse en estos días tan difíciles que estamos viviendo”, destaca Jiménez. “Los más pequeños no acaban de entender por qué no pueden salir a la calle y llevan mucho tiempo encerrados en casa, una situación a la que no están acostumbrados, por lo que hemos decidido tener este detalle para que disfruten de una pequeña recompensa por todo el esfuerzo que están haciendo, tanto ellos como sus familias”, añade la alcaldesa.

Y es que el Ayuntamiento de Oropesa del Mar trabaja desde el primer día con el firme objetivo de “encontrar todas las posibles vías que devuelvan al municipio a la normalidad para que los vecinos y vecinas puedan recuperara sus rutinas diarias cuanto antes”. Es por ello que, tal y como avanza Jiménez, “continuamos realizando nuestra labor de manera incansable para que el paro de la actividad económica en nuestra localidad tenga el menor impacto posible a largo plazo”.