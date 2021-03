Nules exige una vez más la regeneración de su playa a Costas

Tristeza, impotencia y enfado son los calificativos del Alcalde de Nules, David García, ante la contestación que el senador Carles Mulet ha recibido del Gobierno de España a las preguntas realizadas en relación a los daños ocasionados por los últimos temporales marítimos a la Playa de Nules y a la previsión de obras de emergencia en este litoral.

En este escrito se señala que no se han detectado daños en el litoral de Nules que justifiquen obras de emergencia y también se informa de las inversiones que la Direccióm General de Costas ha realizado, a lo largo del año 2020, en la provincia de Castellón cuando en Nules no se ha invertido nada en relación a obras de regeneración como la construcción de espigones.

Po este motivo, desde el Ayuntamiento de Nules se ha trasladado a la Dirección General de Costas su malestar por las afirmaciones realizadas en la contestación dada al senador Carles Mulet.

Ante lo cual, el alcalde David García, comenta que “nos ha indignado profundamente la respuesta pues no responde en absoluto a la realidad. En los últimos años, hemos remitido diferentes escritos en la misma línea que no han sido contestados. Cada año la situación del litoral de Nules es más preocupante y no estamos dispuestos a tolerar la pasividad continuada, desde hace dácadas, del ministerio competente. Por tanto, exigimos, una vez más, que se realicen en la Playa de Nules las obras de regeneración necesarias, con la construcción de espigones suficientes, de manera urgente e inmediata”.

El alcalde planteará tomar acciones reivindicativas para exigir al Gobierno de España que actúe en el litoral de Nules de forma inmediata y urgente