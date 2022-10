Nules conmemorará los 45 años de la Constitución Española

El Ayuntamiento de Nules ha presentado la programación correspondiente al ciclo de conferencias “La concordia fue posible”, con el que se quiere conmemorar el 45 aniversario de las primeras elecciones democráticas que tuvo lugar el pasado 15 de junio, y los 45 años de la Constitución Española que se celebrarán el próximo año 2023.

De manera que, Nules albergará a partir del próximo martes, 25 de octubre, y hasta el mes de junio del año 2023 a destacadas personalidades de la época de la transición.

De hecho, el Alcalde, David García, señala al respecto que “Nules recibirá la visita de diferentes personas que han sido protagonistas en una etapa fundamental para las libertades de España y de la historia reciente de nuestro país”.

En concreto, este seminario será inaugurado por Óscar Alzaga Villaamil, catedrático de Derecho Constitucional y diputado en el Congreso desde 1978 hasta 1987 quien impartirá la ponencia “El europeismo como factor clave de la conquista de nuestra democracia”. El acto tendrá lugar a las les 19 horas en el Teatro Alcázar, lugar donde se desarrollará todo el ciclo de conferencias.

Así mismo, entre las diferentes personalidades que participarán en este ciclo de conferencias cabe destacar también la presencia, el próximo 15 de noviembre, de Emilio Contreras, gobernador civil de Ávila y Santander durante la presidencia de Adolfo Suárez, el cual hablará de “Las conspiraciones y traiciones que acabaron con el primer presidente de la democracia”.

El 13 de diciembre visitará Nules el ex Ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, para impartir la conferencia “Cómo se gestionó la incorporación de España en la CEE en materia de agricultura y ganadería”.





Otros ponentes

Miquel Roca, en representación de los impulsores y padres de la Constitución Española, impartirá el 17 de enero del año 2023, una ponencia relacionada con el proceso de aprobación de la Constitución del año 1978.

También a finales del mes de enero, el día 31, tendrá lugar una mesa redonda que contará con invitados vinculados al Gobierno de Adolfo Suárez, como el Jefe de Gabinete, Alberto Aza; el asesor, José Ramón Caso; o el ex General y Jefe de los Servicios Secretos, Andrés Cassinello.

En el mes de febrero, más en concreto el 22 de febrero, visitarán Nules tres personas que vivieron en primera persona el 23F como el ex diputado del Partido Comunista, Ramón Tamames; el ex Ministro Rafael Arias Salgado; y el ex director de RTVE, Fernando Castedo.

El 21 de marzo seguirá el ciclo de conferencias con la presencia de Javier Rupérez, diplomático español, ex secretario de Relaciones Internacionales, diputado en el Congreso los años 1979-1982 y 1986-2000, y senador desde 1983 a 1986, quien impartirá la conferencia “La política exterior de España durante la transición”.

Con todo, para clausurar esta programación se han organizado dos mesas redondas para hablar tanto de la evolución de la cobertura mediática y de la educación en este periodo. La primera tendrá como invitados a periodistas y directores de medios de comunicación de la época, y tendrá lugar el 25 de abril; y la segunda contará con Ministros de Educación de la UCD, el PSOE y el PP, y se prevé para el 6 de junio.

Además, como actividad complementaria habrá una salida para visitar el Congreso de los Diputados y el Museo Adolfo Suárez programada para los días del 11 al 13 de noviembre, de manera que habrá plazas limitades y las personas interesadas deberán inscribirse en la Oficina de Turismo y abonar el coste correspondiente.

Cabe señalar además que, este seminario-ciclo de conferencias cuenta, a su vez, con el reconocimiento académico de la UNED, por tanto la asistencia de su alumnado tendrá un crédito de libre configuración