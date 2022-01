Nules cierra sus V Jornadas Educativas

Este fin de semana tienen lugar en Nules las V Jornades Educatives per a Famílies i Docents donde se tratarán diferentes asuntos relacionados con el sector de la educación.

Así pues, desde ayer la comunidad educativa del territorio valenciano se ha reunido en esta población de la comarca de la Plana Baixa para participar en estas jornadas, con las que es pretende crear un foro de debate de temas de actualidad relacionados con la educación en el que están implicados todos los sectores tanto los maestros, las familias, como las personas no docentes que trabajan en los centros educativos.

De hecho, alrededor de 200 personas del mundo de la educación han formado parte de estas jornadas que bajo el lema “Cada infant, una llum per una escola que els deixe brillar” ha presentado a los participantes ponencias y experiencias como la presentación musical a “Nereu i les bèsties de com sona l’ESO” protagonizada por el alumnado del IES G¡labert de Centelles de Nules; “Sensibilització envers el TDHA” a cargo de la Asociación APADAHCAS (Asociación de padres afectados por TDAH de Castellón); o la charla “Educar en Igualtat” que impartirá Coni La Grotteria, todas ellas celebradas en la sesión de ayer.

Así mismo, la jornada del sábado arranca con la ponencia “PT/AL equip cap a la inclusió” que impartirán Vicent Pedro Oliva y Marta Ferrer Ribelles del CRA Benavites-Quart de les Valls; además Lourdes Jiménez y Manuel Andrades se encargarán de hablar de “La escuela de Tino”. En otro orden de cosas, también en esta edición se ha programado una jornada matinal para hijos de los asistentes que se ha organizado para el sábado, 22 de enero, en el Espai Verd Viu de Nules, donde habrá actividades y talleres gratuitos para los más pequeños.

La programación cuenta con la entrega de premios a los ganadores del concurso para la realización del cartel y del logotipo, y con un acto de reconocimiento a las personas docentes de los centros educativos de Nules jubiladas el curso pasado.

Desde la Concejalía de Educación se quiere que Nules sea un referente en el sector educativo, ante lo cual Rosa Ventura comenta que “este año celebramos la quinta edición con todas las medidas de seguridad ante la COVID, por tanto este año no habrá mesa de firmas y se confirmará la asistencia a través de un QR que estará en la sala de entrada de la Caixa Rural Sant Josep donde se celebran las jornadas. No obstante, queremos dar continuidad a estas jornadas ya consolidadas, ya que el pasado año no se pudieron celebrar por la pandemia, gracias al trabajo desinteresado y al esfuerzo realizado por docentes y familias de la comunidad educativa de Nules”.