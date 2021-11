Nuevo sensor de calidad del aire para mantener bajos los niveles de contaminación y mejorar la salud

Tal y como indica la OMS, la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma.

En este contexto, IoTsens, empresa de Grupo Gimeno especializada en soluciones globales de IoT, acaba de lanzar un nuevo sensor de calidad del aire cuyo uso para la evaluación de las condiciones del aire, posibilita monitorear los niveles de contaminación y agilizar la toma decisiones. Así, es posible mantener bajos los niveles de contaminación gracias al monitoreo de áreas verdes, parques y zonas escolares al tiempo que permite cumplir con los niveles establecidos en la regulación, a través, por ejemplo, del control de niveles de contaminación de tráfico.

El dispositivo cuenta con un conjunto de sensores ambientales que recolectan diferentes variables para evaluar las condiciones del aire que lo rodea. Así, es capaz de medir la concentración de CO, SO2, NO2, O3, NO, H2S, CO2, las partículas suspendidas en el aire (PM2.5 y PM10) y el índice TVOC. Además, cabe destacar que a través de la integración del dispositivo en la plataforma de la compañía IoTsens Cloud, es posible obtener los datos horarios y diarios de estas variables, así como sus correspondientes cálculos para saber si los niveles cumplen o no con la normativa.

El dispositivo ha sido desarrollado en base a las pautas establecidas en la Directiva marco 96/62 / EC del consejo y todas sus Directivas secundarias. Este decreto tiene por objeto regular la calidad del aire para evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las sustancias mencionadas en el reglamento sobre la salud humana, el medioambiente en su conjunto y otros bienes de cualquier naturaleza.

Sobre IoTsens

IoTsens es una compañía dedicada al desarrollo de tecnología hardware y software en los campos de Internet de las Cosas, Big Data, AI, Industria 4.0, Smart Cities y soluciones custom IoT.

Se especializa principalmente en sectores como el Horeca, el Agua Tech, las Ciudades Inteligentes o la Industria, donde desarrolla soluciones tecnológicas propias adaptadas a las necesidades de cada sector, consiguiendo mediante la extracción y análisis de datos y su posterior gestión en la nube optimizar procesos y generar eficiencias que aportan un gran valor añadido al producto final de sus clientes.