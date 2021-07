El nuevo reto solidario de Pam y Ramón a favor de Youcanyolé les llevará a recorrer la Comunitat

Hace ya un año que dos voluntarios de la ONGD castellonense YOUCANYOLÉ, llamados Pam y Ramón, recorrieron en 10 duras etapas todos los municipios de la provincia de Castellón en favor de la ONGD YOUCANYOLÉ, una Ong médico sanitaria que realiza proyectos en Kenya y Ghana desde hace más de 10 años. El reto deportivo solidario en favor de la ONG YOUCANYOLÉ fue llamado “Vent i Ales, PR 135”.

Este año, el 28 de julio, dará comienzo un nuevo reto “Vent i Ales, PR 407” con el que recorrerán, Pamela Collado Vidal y Ramón Peris Granell, en bicicleta los municipios de la provincia de Valencia y Alicante (407 pueblos) completando así toda la Comunidad Valenciana.

Con este hito habrán recorrido los 542 municipios de la Comunidad Valenciana. En las 16 etapas previstas recorrerán 2.800 km (+37000 / -37000m desnivel) unas veces con el viento a favor y otras veces en contra, como la vida misma, pero con las alas de la solidaridad siempre desplegadas, en este caso para la ampliación del Dispensario Médico de Soweto, en Nairobi (Kenia) que la ONGD YOUCANYOLE construyó recientemente.





UN CENTRO MÉDICO QUE DA SERVICIO A MÁS DE 15.000 PERSONAS SIN AYUDA

Actualmente el centro sanitario de Soweto, cuenta con servicios de atención primaria, maternidad, farmacia y laboratorio. El objetivo es poder aumentar la oferta de atención sanitaria y facilitar la estancia hospitalaria para pacientes de la zona. Soweto es un barrio que cuenta con más de 15.000 habitantes que viven la mayoría de ellos por debajo del umbral de pobreza. Es un barrio de chabolas donde no existe ningún tipo de atención sanitaria ni pública ni privada. Para poder ser atendidos se tienen que desplazar a Nairobi, cosa que resulta un gasto económico que no se pueden permitir, otra opción es acudir a los curanderos locales que cobran por su trabajo pero no solucionan los problemas de salud ya que éstos no cuentan con ningún tipo de conocimiento sanitario y en la mayoría de ocasiones producen mucho más daño que beneficio.

En el dispensario actualmente trabajan de forma continuada unos 10 profesionales que intentan atender todas las necesidades que se presentan a diario. Esto es insuficiente, por lo que es urgente poder tener más profesionales, más infraestructura y más medios para llevar a cabo toda la atención requerida.





“VENT i ALES” UNA ACCIÓN SOLIDARIA MUY VALORADA PARA RECOGER FONDOS

“Vent i Ales“ es un canto a la solidaridad, a la ilusión, al compromiso, a la vida misma, al tiempo que representa una filosofía de ésta marcada por la importancia de la actitud de esta pareja, teniendo como referente la sonrisa del rostro de cada uno de los niños y niñas a los que a través de este reto pretenden ayudar para que puedan tener una vida más digna.

Creen en los derechos fundamentales de los seres humanos, creen en un mundo mejor y se unen a la ONGD Youcanyolé, a sus ideas y a sus acciones, con el objetivo de hacer posible un mundo mejor. Para ayudarlos, la ONG propone hacer donativos en la página web de la ONGD https://youcanyole.org/es/como-ayuda-haz-un-donativo y así poder colaborar con la causa. La ONGD irá informando puntualmente en sus redes sociales (INSTAGRAM y FACEBOOK) cada día de los avances, incidencias y logros de este bonito, y duro, reto solidario.