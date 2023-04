Nace la Federación Síndrome de Down de la Comunitat Valenciana

Hoy en Castellón se ha presentado le nueva Federación Síndrome de Down de la Comunidad Valenciana, una nueva entidad que agrupa a entidades de todo el territorio de la Comunitad autónoma.

La federación, creada por la Asociación Extraordinarios T21 de Alicante la Asociación Down Valencia Treballant Junts y la Asociación Síndrome de Down de Castellón, nace con el objetivo de seguir apostando por la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down a través de su plena inclusión social.

A través de esta nueva federación se van a llevar a cabo acciones para potenciar el trabajo en red entre las entidades para aunar esfuerzos para garantizar los derechos de las personas con síndrome de Down de la Comunitat Valenciana.

La inclusión de las personas con síndrome de Down es uno de los principales ejes de esta nueva federación. Por este motivo, algunas de las acciones que se llevarán a cabo será la realización de campañas informativas y de sensibilización para dar a conocer la realidad de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos, alejados de estereotipos y prejuicios.

Además, desde esta federación se pretende crear un frente común que permita desarrollar estudios e investigaciones que ayuden a diseñar nuevos servicios que den respuestas a las nuevas necesidades que se van presentando a las personas con síndrome de Down y sus familias ligadas con los procesos de envejecimiento, inclusión educativa y laboral.

El órgano de gobierno de la Federación Síndrome de Down de la Comunitat Valenciana está formado por Alberto Mateu representante de la Asociación Síndrome de Down de Castellón, como presidente, Elena Burriel de la Asociación Down Valencia Traballant Junts, como secretaria y Raquel Agulló de la Asociación Extraordinarios T21 de Alicante como tesorera.

Tal y como explica Alberto Mateu, “la creación de esta federación viene motivada por la necesidad de fortalecer la representación de las personas con Síndrome de Down a nivel de la comunidad Valenciana”.

En este sentido, Elena Burriel, “comenta que a través de esta nueva plataforma se pretende mejorar si cabe la relación y comunicación de las diferentes entidades federadas mediante un trabajo conjunto”.

Por su parte, Raquel Agullo, ha mostrado su convencimiento de que esta unión ofrecerá una nueva línea de trabajo de forma coordinada para lograr los objetivos comunes a las diferentes entidades que son los que motivan y guían a las tres entidades que conforma la nueva federación.

La nueva federación va a atender a un total de 256 personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual de la Comunitat Valenciana de todas las edades a través de los programas y servicios de Atención Temprana, Atención Psicoeducativa, Empleo con Apoyo, Centros Ocupacionales y Centros de Día además de servicios atención y acompañamiento a familias y entorno de las personas con discapacidad intelectual, desarrollados por las tres entidades federadas.