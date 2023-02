El mundo rural se concentra para mostrar su fuerza ante los macroproyectos anunciados

La asociación Nostra Terra, convocante de la manifestación junto con la Coordinadora Valenciana por una Ubicación Racional de las Energías Renovables, lo tiene todo lista para la que esperan que sea una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos años en los pueblos del interior de Castelló.

De hecho, se esperan centenares de personas tanto de les Coves de Vinromà como de los pueblos de alrededor, pero además ya han confirmado su asistencia una decena de entidades en defensa del territorio, provenientes de toda la Comunidad Valenciana.

La concentración se ha previsto en la entrada sur del pueblo, para ir en una marcha hasta la plaza España, donde se llevarán a cabo las lecturas de los manifiestos. Desde Nostra Terra definen la manifestación como “una forma lúdica pero contundente de visibilizar el abandono del mundo rural por parte de los políticos e instituciones gobernantes, puesto que anteponen la urgencia a la cordura”, en referencia a la proliferación de macroplantas de energías renovables que salen adelante sin planificaciones ni estudios ni valoraciones racionales.





La “marea verde” se esparce

La manifestación de domingo en Les Coves de Vinromà se enmarca en la campaña de acciones para visibilizar la carencia de protección del mundo rural frente a estos macroproyectos. El pasado 20 de enero la ciudad de Valencia fue escenario de una manifestación que, con el lema “Renovables sí, pero no a cualquier precio” aglutinó centenares de ciudadanos y agrupaciones. La siguiente parada, la de les Coves de este domingo, no es la última, puesto que hay convocada otra movilización para el próximo 4 de marzo en Monóvar (Vinalopó) en protesta por una macroplanta fotovoltaica proyectada en este municipio. Y ya en el mes de marzo, el día 25 las movilizaciones se trasladarán a Cinctorres, donde ha prevista otra manifestación de la plataforma No a la MAT (Nord de Castelló) también junto con la coordinadora.