Mulet sobre los hospitales de campaña: "Esperemos que el esfuerzo económico sea útil y no una fanfarronada"

Hasta el momento no ha habido que hacer uso de los hospitales de campaña en la Comunidad Valenciana, aunque la Generalitat ha dispuesto ya de 80 camas en el que está habilitado en el General de Castellón para derivar allí pacientes en caso de que la saturación de enfermos así lo requiera.

Pero este jueves, un miembro de Compromís ha atacado a una consellera del Gobierno del que forma parte en la autonomía, miembro del Partido Socialista. En sus redes sociales, el senador nacionalista Carles Mulet, ha catalogado la construcción de estos hospitales de campaña de capricho de la consellera de Sanitat e incluso que confía en que no sea una fanfarronada.

Mulet ha expresado en un vídeo en el que muestra el hospital de Castellón levantado en Castellón: "Por desgracia tuve que utilizarlo hace unas semanas hasta que vieron que no tenía covid y que era una bronquitis. Solo se utiliza el pasillo desde urgencias hasta la sala de espera, después regresas al hospital. No se usan las camas: Hace frío, hace calor o se inunda, pero hemos pagado, apunten, más de 16 millones de euros desde el principio, por un capricho personal de una consellera", en referencia a la titular de esta cartera en la Comunidad Valenciana, Ana Barceló.

El senador de Compromis ha continuado preguntándose: "¿Qué hubiésemos hecho con esos 16 millones destinados a mantener estos hospitales sin, o prácticamente sin uso, entre Castellón, Valencia o Alicante?".

Pero incluso Mulet quiere que estos hospitales de campaña, instalados como refuerzo en caso de que la saturación por la pandemia deje sin camas los centros hospitalarios, sean utilizados: "Esperemos que al final este esfuerzo económico sea útil y no una fanfarronada", aunque lo deseable es que ninguna persona tuviera que ser atendida o ingresada en estos hospitales de campaña.

Mulet rectifica pocos minutos después

Tras publicar ese vídeo, Mulet ha procedido a eliminarlo de las redes y a modificar algunas de sus afirmaciones. De hecho, ha dejado de decir que se trataba de "un capricho personal de una consellera" y ha finalizado diciendo que en lugar de "una fanfarronada", estos hospitales "esperemos que al final sirvan para alguna cosa. O mejor, que pronto se puedan desmantelar porque hemos podido ya superar esta batalla contra la covid".

Dubtes sobre la utilitat dels hospitals de campanya, per una bronquitis aguda me va tocar "gastar-lo" i feia por de vore'm completament a soles. No s'usen a pesar del col·lapse dels hospitals perquè no estan en condicions ja siga per la calor, fret, pluja, vent o el que siga... pic.twitter.com/ExxeuXdjQG