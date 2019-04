Morgan Heritage, Culture y Macaco se suman al Rototom Sunsplash 2019

Entre los nuevos nombres para el Rototom Sunsplash 2019 destaca Morgan Heritage, una de las familias del reggae en mayúsculas. Los herederos del gran Denroy Morgan regresan al festival con una mezcla ecléctica pero perfecta de reggae, dancehall, R&B, pop y rock que plasma su doble herencia jamaicana y neoyorquina, y su repertorio repleto de hits.

La era dorada del reggae tendrá presencia de la mano del mítico trío vocal jamaicano Culture, con la intervención especial de Kenyatta Hill, hijo de Joseph Hill, fundador de la banda fallecido en 2006. Con una voz que evoca a la de su padre, liderará un viaje en el tiempo para disfrutar del legado de esta formación seminal reggae, autora de Two Sevens Clash, considerado como uno de los mejores álbumes del género. También se suma al cartel el cantante rasta jamaicano Bushman con su sello: una poderosa voz de barítono y el reggae consciente que emana de sus letras cargadas de compromiso.

La de 2019 será una edición marcada por los aniversarios. Como el de los 45 años en la música que festeja Third World, una de las bandas jamaicanas más influyentes cuyo legado es patente en las formaciones reggae del siglo XXI. Presentan nuevo álbum producido por Damian Marley.

Veteranía a raudales la que derrocha el grupo de reggae británico Misty In Roots. Gestado al oeste de Londres, estuvo en los años 70 entre las bandas más militantes del movimiento ‘Rock against Racism’. En estos 40 años se ha mantenido fiel a su estilo, el solemne y ardiente reggae rastafari, sin sucumbir a otros ritmos en busca del éxito comercial. Sobriedad sin fisuras la que suman al cartel del Rototom.



Cuatro décadas en la música acumula también The Selecter, buque insignia del 2-Tone y del renacer del ska en los 80 junto a Madness y The Specials. Un show repleto de energía y éxitos frenéticos –Three Minute Hero, Missing Words, On My Radio o Too Much Pressure- marcará la presencia en el festival de la banda británica liderada por la vocalista anglonigeriana Pauline Black, una de las pocas mujeres en la escena 2-Tone.

La oleada de fiestas de aniversario sigue con los 55 años del sound system inglés V Rocket, los 20 años del sound alemán Sentinel, que desembarca desde Stuttgart para elevar la temperatura este verano, y también los 20 del grupo jamaicano Ward 21.



El viaje musical sigue con la banda de fusión de reggae californiana Slightly Stoopid, que se estrena en el Rototom con su cuidadosa mezcla de reggae, hip hop, punk, blues y folk; y con el jamaicano Warrior King, el artista de reggae favorito del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Su sexto álbum se lanzará en Rototom Sunsplash.

Otro doblete potente para esta edición la marcan la poeta y cantautora jamaicana Jah9, a la vanguardia tanto del resurgimiento del reggae de Jamaica como de la creciente energía femenina en la música popular en general; y Jo Mersa Marley, hijo de Stephen y nieto de Bob, y el segundo nombre del clan para el cartel 2019, junto al ya anunciado Ziggy Marley.

El reggae nacional llega bien representado por una incondicional del festival, la banda de Vitoria Green Valley, una de las más versátiles y populares de la escena reggae en España, de gira con su último trabajo, Bajo la piel. Se suma la esencia global de Macaco, ejemplo claro de la naturaleza adaptable del reggae, que aterriza de nuevo en Benicàssim tras su incursión en 2016 con esa mezcla multicultural de flamenco, reggae, rap e influencias afrolatinas capaz de crear un sonido único.

Llega también Women Soldier, el proyecto musical del productor Chalart58 junto a Sista Awa, Matah, Belén Natali y High Paw, una exhibición poderosa de la amplia gama de expresiones artísticas femeninas en el ámbito del reggae y el dub. Completan el círculo Koers, una de las bandas revelación de la escena reggae catalana; el manchego Lasai junto a la Forward Ever Band y Green Light Sound System, uno de los padres fundadores de la música dub en Cataluña y España y anfitrión de la Dub Academy.

Otras cinco apuestas intercontinentales y multigénero amplían el horizonte musical del Sunsplash. El prolífico cantante y productor jamaicano Linval Thompson, curtido en sus trabajos para Lee Scratch Perry y Bunny Lee a principios de los 70, sigue ofreciendo actuaciones en vivo tan fuertes como en su apogeo, como demostrará en el Rototom Sunsplash junto a la banda Strong Like Sampson formada por miembros de la Lone Ark de Roberto Sánchez. También de la isla caribeña, concretamente desde Port Antonio, se unen The Jolly Boys, una de las bandas más activas de mento, la música original jamaicana, previa al ska, rocksteady, reggae y dancehall.



Desde Ghana llega Stonebwoy, conocido por los fans del reggae y dancehall contemporáneos por sus colaboraciones con artistas como Sean Paul (Most Original) y Kabaka Pyramid (Borders). Su versatilidad e interconexión entre la música jamaicana y africana en un momento en que las barreras entre afro-pop y dancehall se diluyen lo convierten en una excelente opción para el Rototom.



La apasionada escena de reggae de la isla de Cerdeña no podía enviar mejores embajadores que Forelock & Arawak, de gira con su último álbum To The Foundation, un tributo al fallecido Dennis Brown. Sin dejar Europa, el último salto geográfico del cartel recae en Holanda, raíz de las vibraciones poderosas y purificadoras del sound system King Shiloh.