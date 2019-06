Montesinos: "No quiero un modelo de club de inversores foráneos"

El presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos, ha analizado la compra del club por parte del grupo que representa, Capital Albinegro S.L. Con el objetivo de “llevar al Castellón al fútbol profesional cuanto antes”.

Capital Albinegro ha recuperado el control de la entidad castellonense para que “este club sea siempre nuestro, de la sociedad castellonense”, rechazando por tanto la posibilidad de que llegue ningún inversor, “no quiero un modelo con inversores foráneos”, sostiene Vicente Montesinos, quien reconoce que “hay que hacer las cosas bien y sentar las bases del nuevo Castellón”.

Este cambio en el modelo de club con Capital Albinegro permite el retorno de dos hombres que habían abandonado el Castellón a inicio de este año, el jugador del Leeds Pablo Hernández y el ex futbolistas de Castellón, Valencia o Lugo, entre otros, Ángel Dealbert.

Para Montesinos es un hecho y un día histórico ya que “el Castellón vuelve a estar en manos de castellonenses”. Por ello, pide el apoyo del entorno, “porque el paso que he dado es muy complicado. Solo le pido a los castellonenses que no me dejen solo, porque conseguiremos entre todo hacer un Castellón grande”.

Dealbert será el que se encargue de asumir la gestión deportiva del club y el objetivo es poder ascender a Segunda división en el menor tiempo posible con la mirada puesta en que el CD Castellón esté en el fútbol profesional para celebrar en el año 2022 su centenario.