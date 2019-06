Montesinos: “Había un choque en la forma de llevar el club entre Garrido y yo”

Montesinos es ya el máximo mandatario albinegro. Uno de los principales deseos es castellonizar la entidad. “Siempre he querido y he apostado por que sea un club nuestro, de gente de Castellón, y en un ejercicio de responsabilidad interna, pues me planteo el recuperar el club y trazar ese plan de acción que nos permite hacer un club que la ciudad y la afición demanda.” Otro de los objetivos de Montesinos es abrir el club a la sociedad de Castellón. “Creo que a los empresarios de Castellón se les puede hacer un llamamiento atractivo de lo que supone el Castellón, se puede convertir con un paquete de acciones importante”.

Sobre la salida de José Miguel Garrido, el presidente albinegro reconoce que no hubo el feeling necesario para llegar a buen puerto. “Pensamos en su momento que era bueno para el club la entrada de Garrido, pero la convivencia es otra cosa. La convivencia no ha sido lo mejor. Había un choque en cuanto a la forma de llevar el club entre Garrido y yo”.

En el plano deportivo, el club comienza ya a confeccionar la plantilla para la próxima temporada. Óscar Cano será el entrenador y se va crear un equipo de trabajo para gestionar los fichajes y todas las decisiones deportivas. “Vamos a crear una comisión deportiva con gente de la casa, que va a realizar una planificación de acorde a lo que queremos como club. De forma consensuada tomaremos las decisiones, lo mas importante es pasar de egos a un asunto participativo, pero no cabe duda que Oscar, Ángel o Pablo tendrán peso en esa área.”

En cuanto a la relación con el ayuntamiento el presidente del Castellón ve factible que en un medio plazo se pueda llegar a un acuerdo para la firma del convenio de Castalia. “En todo el tiempo que estoy de presidente no se ha conseguido firmar ese convenio, es la gran asignatura pendiente que tengo, si todos nos bajamos un poquito y yo también, creo que será posible.” Montesinos presentó ayer la nueva campaña de abonos apelando al ADN albinegro, “este club y esta afición es única, no ocurre en otro lado de España. Este año hemos batido todos los récords. Cuando yo llegué había una cifra pírrica de socios.”

El nuevo propietario también explico cual va a ser el objetivo deportivo del club en la próxima temporada. “Aquí no hay que renunciar a nada, pero tampoco tenemos que tener prisa por alcanzar el objetivo. Se trata de sentar las bases y hacer las cosas bien. Este año hemos sufrido demasiado. Hay que ir paso a paso y poco a poco, el reto es aspirar a jugar los playoffs, sin renunciar a nada, pero sin la locura de decir que tenemos que ascender”. Debido a las obras que ahora se están realizando en el Estadio de Castalia el equipo podría pedir a la federación el jugar el primer partido fuera de Castalia.