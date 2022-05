Montesinos en COPE: "Tenemos tres negociaciones abiertas y avanzadas" por el Castellón

El presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos, ha confirmado este martes que “estamos en un proceso de negociación avanzado para consensuar con un inversor” que pueda fortalecer la tesorería de la entidad.

El futuro institucional del Castellón parece ligado a la llegada de un grupo o persona que pueda aportar capital económico con tal de armar un proyecto competitivo de cara a la próxima temporada con el objetivo de regresar a Segunda división.

Hay tres posibles inversores que podrían entrar en el club: “Así es. Ya manifesté hace tiempo que hace falta un acompañamiento, una inversión. Necesidad de que haya un inversor para reforzar los cimientos del CD Castellón y estamos en un proceso de negociación avanzado para consensuar con un inversor y poder dar entrada y reforzar el proyecto”, según manifiesta Montesinos en una entrevista a COPE.

El presidente reconoce que “tenemos tres negociaciones abiertas y avanzadas con matices en cada una de las transacciones. Por parte de Vicente Montesinos se pretende encontrar la mejor de las soluciones para el Castellón”. No da fecha límite pero si sostiene que “hay plazos establecidos y en los próximos días o semanas se tendrá que concretar” y tras ello decidirá su futuro: “Continuar o apartarse, eso ya se verá. Si Vicente Montesinos tiene que echarse a un lado, se echará a un lado. Yo no me aferro a ningún cargo”.

En lo deportivo, se muestra “triste y decepcionado de no haber alcanzado los objetivos. Teníamos el proyecto basado en alcanzar el play off pero el final del trayecto ha sido muy malo y nos ha impedido alcanzar el objetivo” y en lo económico avisa que la deuda del Castellón “está aproximadamente en unos 5 millones de euros”.

Por último, también ha querido lanzar un mensaje a la afición tras dos años en los que primero por la pandemia y ahora por la situación del equipo, la unión con la grada no ha sido la habitual. “Mi mayor deseo es que corrijamos los errores, que hagamos examen de conciencia los que estamos al frente del club y que entendamos que una situación así no se puede dar porque hemos cometido errores básicos de escuchar a la afición” y confía en revertir la situación “para que esa comunión vuelva a existir” y concluye pidiendo “mis disculpas a la afición por los errores”.