Pide "apoyo de la administración para hacer Fiestas de la Magdalena para todos" el món de la festa de Castelló

Diversos entes vinculados a las Fiestas de la Magdalena han detallado en un escrito las dudas que tiene respecto a la organización de las Fiestas de la Magdalena que está previsto se inicien en Castellón de la Plana el próximo día 19 de marzo.

Son la Federació Gestora de Gaiates, la Federación de Collas de Castellón, la Colla del Rei Barbut, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, Moros d´Alqueria, Colla Bacalao, Colla de Dolçainers i Tabaleters y A..C. Colles calle Benicarló, los que han firmado la carta en la que piden conocer detalladamente los horarios establecidos; también la normativa de aforos o que las posibles infracciones que se cometan sean sancionadas a su infractor y no al organizador del evento.

En representación de estos colectivos festeros, el presidente de la Federació Gestora de Gaiates, Esteban Gual, explica a COPE que quieren "que la fiesta salga adelante. Todos los colectivos lo único que queremos es hacer fiestas; hacer fiestas para toda la ciudadanía y no hacerla solo para nuestros entes que sería lo fácil".

Para poder conseguir este objetivo, "necesitamos el apoyo de la administración, del Ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana, en cuanto a horarios, condiciones y, sobre todo, que la responsabilidad de lo que pueda ocurrir no recaiga 100% en el colectivo o en la persona jurídica responsable" que sería el presidente de la Colla o Gaiata.

Precisamente, el horario es uno de los puntos más conflictivos, ya que la intención que tiene el Ayuntamiento es que los actos finalicen alrededor de la medianoche, alejándose las 2:00 horas de tope entre semana o 4:00 horas los fines de semana, en las Fiestas de la Magdalena previas a la pandemia.

"No nos han concretado que horarios se van a establecer en Magdalena y tenemos que programar actos, contratar cosas... y los horarios es algo fundamental". Pero es que, además, Castellón no contaría con los mismos horarios que otras poblaciones cuando celebran sus festejos.

"Los horarios nos dijeron que no sabían cuáles serían, pero que no tenían contemplado que fueran los habituales de una Magdalena", pese a que es la Generalitat Valenciana la que establece unos horarios, a los que quieren ceñirse los entes vinculados a las Fiestas de la Magdalena. "Que nos podamos acoger todos" y es que "cuando vemos que otras poblaciones vecinas, no solo Valencia, por ejemplo Burriana, tienen un amplio horario, nosotros entendemos que si el aforo no es del 100% y encima nos reducen el horario, es muy complicado montar nada y hacer fiestas".