El Mercado de Navidad llega a Oropesa del Mar el 4 de diciembre

Oropesa del Mar dará la bienvenida a las fiestas más entrañables del calendario este fin de semana. Y es que la plaza Mayor de la localidad y la plaza Doctor Clarà serán escenario de la decimoquinta edición del Mercat de Nadal, una feria que impregnará el centro del espíritu navideño y que contará con medio centenar de estands en los que los visitantes podrán realizar compras de regalos, productos gastronómicos y disfrutar de diferentes espectáculos.

La inauguración de esta feria navideña tendrá lugar el próximo sábado, a las 12.00 horas, y será por la tarde (18.00 horas) cuando se celebre el acto central con el espectáculo de encendido de luces que contará con una cuenta atrás para iluminar el centro y una actuación navideña del grupo local de zumba. Un espectáculo en el que las alumnas de la agrupación han preparado una coreografía de lo más navideña al ritmo de ‘All i want for Christmas is you’ (de Mariah Carey), a la que se podrán sumar los asistentes.

La concejala de Fiestas, Jennifer Casañ, y el edil de Cultura, Gonçal Tamborero, han aprovechado para “animar a vecinos y visitantes a acercarse a esta nueva edición del Mercat de Nadal que vuelve a instalarse en el centro del municipio para impregnar la localidad del auténtico espíritu navideño durante el puente de diciembre y que este año contará con algunas novedades”. De hecho, la feria estará más engalanada que nunca con decoración navideña por cada rincón y durante dos jornadas se ‘lanzarán’ copos artificiales para emular la nieve, tan típica de estas fechas.





Horarios y programación

El Mercat de Nadal, que abrirá los días 4, 5, 6 y 7, en horario de 11.00 a 20.00 horas, y el día 8, de 11.00 a 14.00 horas, estará colmado por actividades para todos los públicos. Los más pequeños podrán participar en numerosos talleres infantiles en los que podrán crear sus propios adornos navideños, muñecos de jengibre y árboles de Navidad. Asimismo, el domingo habrá animación infantil en la plaza, a las 18.00 horas, y se repartirá palomitas entre los visitantes.

Y la música será una constante. El primero de estos actos llegará este mismo sábado, con la Discomóvil Macro The End (en el recinto multiusos, para el que se requiere el pasaporte Covid) y al día siguiente, a las 12.30 horas, el protagonismo será para la Escola de Danses d’Orpesa. La sesión Vermut Dj (lunes, 13.00 horas), el tardeo Dj (martes, 18.00 horas) y la actuación de la colla de dolçainers y tabaleters L’Embolic (miércoles, 12.30 horas) completan la agenda musical de esta edición.