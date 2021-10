El mensaje de Frank Cuesta a la Generalitat Valenciana por la muerte de diez burros en Castellón

La muerte de diez burros y varias decenas que han aparecido desnutridos ha cruzado nuestras fronteras. Pertenecían a una prueba piloto de la Generalitat, a través de la consellería de Medio Ambiente que dirige Mireia Mollà, ha sido analizada por personajes televisivos como Frank Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla, que ha sido muy contundente con la consellera. Un experimento llevado a cabo en el parque natural del Desierto de las Palmas, en Castellón.

"Usted coge los 50 burros, se les deja allí pero hay un control veterinario; hay un control de comidas... las tres primeras semanas usted le da comida a los animales porque están acostumbrados a comer todos los días del humano". "Son animales que han dependido del hombre toda su vida".

Frank de la Jungla lamenta que "los políticos juegan a ser ecologistas cuando están en cargos porque pertenecen a un partido; porque se les deben favores...".

No me quiero callar la boca y quiero decir las cosas como me salen

Advierte que "yo seguramente me lleve una denuncia por todo lo que voy a decir, pero no me quiero callar la boca y quiero decir las cosas como me salen, pero es más importante denunciar la negligencia; el pasotismo; la chulería; el ansia de conseguir medallas y, sobre todo, la muerte de unos animales...".

Todo después que "desde agosto, la consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, había creado una patrulla de burros antiincendios". Algo que. irónicamente, califica de "experimento bestial".

Cuesta explica que "metieron en el monte a 50 burros y allí los dejaron. Han aparecido diez muertos y el resto como un palo, muertos de hambre" y augura que "más habrán muerto si dicen diez y más morirán porque están todos en unas condiciones deplorables".

Han aparecido diez muertos y el resto como un palo, muertos de hambre

"Los dejaron allí hace dos meses, no ha habido un seguimiento, un veterinario que los siga..." y añade que "esta consejería se dedica a poner multas". "Estos animales no tenían el código rega cuando se pasan el año poniendo multas por no tener el código rega", que es es el registro general de explotaciones ganaderas que actúa como instrumento político en materia de sanidad animal.

"No tienen ni p... idea de lo qué es la vida, ni de lo qué es la naturaleza, ni de lo qué son los animales... han dejado cincuenta burros en el campo a que se mueran, para hacer un experimento". Muestra su enfado porque "se han encontrado diez burros muertos de hambre, pero muertos y otros muertos de hambre, pero vivos".

A la consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, le recomienda Cuesta "si quiere volverlo a hacer, usted coge los cincuenta burros, se les deja allí pero hay un control veterinario; hay un control de comidas todos los días durante dos o tres semanas; cuando pasa un mes cinco días..." y así paulatinamente hasta que los animales se acostumbren a buscar alimentos por sus propios medios.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Recuerda que "siempre se ha hecho lo del ganado, pero estaba el ganadero y ustedes no, ustedes los soltaron allí". Le reprocha a Mireia Mollà que "ustedes son los verdes; ustedes son los defensores de la ecología; ustedes son los que ponen multas todos los días... pero no tienen vergüenza. Usted es la responsable de que hayan muerto diez animales de hambre".

Mensaje a la juventud

Frank de la Junga también ha querido advertir a las próximas generaciones que "lo que nos viene son políticos controlando cosas de las que no tienen ni p... idea. Nos están metiendo en la cabeza la nueva ecología y si, la naturaleza es vida y muerte, pero lo que han hecho es dejar que mueran cincuenta muertos, porque diez han muerto y al resto los han matado".